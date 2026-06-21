Vallo della Lucania, arriva il centro estivo 2026 al Palazzo della Cultura: pubblicato l’avviso per le famiglie

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, intende organizzare un centro estivo per rispondere ai bisogni delle famiglie e dei bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni.

Lo scopo è quello di offrire un servizio che vada in aiuto ai genitori impegnati in attività lavorative e che possa occupare i minori in attività socializzanti, ricreative, laboratoriali ed esperienziali. Il servizio si svolgerà indicativamente tra il 6 luglio e il 6 agosto 2026, dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano, presso il Palazzo della Cultura in via Enrico Nicodemo.

Pubblicato l’avviso per le adesioni: i requisiti richiesti

L’Ente ha così pubblicato l’Avviso Pubblico per la raccolta di adesioni finalizzato all’attivazione del servizio di Centro Estivo per l’anno 2026.

Per presentare la richiesta si deve utilizzare l’apposito modulo allegato all’Avviso, consultabile sul sito istituzionale dell’Ente. La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

Copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità;

Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di cittadini stranieri);

Attestazione ISEE in corso di validità.

Modalità di invio e scadenza delle domande

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 10° giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso all’Albo pretorio (avvenuta il 16 giugno), ovvero entro il 26 giugno 2026.

Il cittadino potrà scegliere una delle seguenti modalità di invio:

PEC: invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo prot.vallodellalucania@legalmail.it; Consegna a mano: direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune; Raccomandata A/R: spedizione all’indirizzo Comune di Vallo della Lucania – Settore Affari Generali, Piazza Vittorio Emanuele II n. 44 – 84078 Vallo della Lucania.

I criteri di selezione: priorità ai residenti

Il servizio è rivolto prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di Vallo della Lucania. Le domande pervenute da cittadini non residenti verranno esaminate in via subordinata rispetto a quelle presentate dai residenti nel caso in cui il numero complessivo delle istanze dovesse risultare superiore a quello degli utenti ammissibili.