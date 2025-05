Oroscopo Paolo Fox 26 maggio: Luna opposta per gli amici del Leone. Capricorno, meglio rallentare sul lavoro

La domenica del 26 maggio si presenta ricca di emozioni contrastanti, tra nuove opportunità e riflessioni interiori. Paolo Fox, con le sue previsioni astrologiche, ci guida segno per segno alla scoperta delle energie in gioco in questa giornata primaverile.

Ariete

Giornata dinamica: le relazioni personali tornano al centro. Approfitta di un incontro interessante, ma evita polemiche inutili.

Toro

C’è bisogno di rallentare. Troppe responsabilità potrebbero stressarti: prenditi del tempo per te stesso e cura il riposo.

Gemelli

La Luna favorevole porta energia e voglia di comunicare. Buon momento per chiarire vecchi malintesi o iniziare qualcosa di nuovo.

Cancro

Emozioni altalenanti: il cuore è protagonista, ma attenzione a non idealizzare troppo chi ti sta vicino. Fidati del tuo istinto.

Leone

Hai bisogno di conferme, soprattutto in amore. Se qualcosa non ti convince, non forzare. In arrivo soddisfazioni lavorative.

Vergine

Una giornata da dedicare all’ordine, anche interiore. Fai spazio a ciò che conta davvero e lascia andare il superfluo.

Bilancia

Le stelle invitano al dialogo. Bene l’amore e i rapporti familiari, ma non rimandare una decisione che ti preme da tempo.

Scorpione

Sei in fase di riflessione: la giornata aiuta a mettere a fuoco ciò che desideri davvero. Bene il contatto con la natura.

Sagittario

Energia alle stelle. Sei pronto a cogliere al volo un’opportunità, ma occhio a non essere troppo impulsivo.

Capricorno

Oggi meglio rallentare. Hai bisogno di fare il punto e capire quali sono le priorità. Lascia spazio anche all’affetto.

Acquario

Giornata vivace, con sorprese in arrivo. Qualcosa si muove anche sul fronte sentimentale: sii aperto al nuovo.

Pesci

È il momento giusto per ascoltarti. L’intuito è alle stelle: seguilo. Un’amicizia può rivelarsi più importante del previsto.