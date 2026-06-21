Sicurezza stradale a Capaccio Paestum: nuova ordinanza per via Tavernelle e via Magna Grecia

Continuano gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale sul territorio comunale di Capaccio Paestum, in sinergia tra l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gaetano Paolino e la Polizia Municipale. L’obiettivo è mettere in sicurezza la viabilità su via Tavernelle, una delle aree a maggiore densità commerciale e ristorativa del comune.

Limite di 30 km/h e stop ai mezzi pesanti su via Tavernelle

Il Responsabile dell’Area Polizia Municipale – Comandante Magg. Antonio Rinaldi, ha emesso un’ordinanza che punta a contrastare il fenomeno dell’alta velocità. Il provvedimento istituisce con decorrenza immediata e fino a revoca, sulla tratta stradale di via Tavernelle regolamentata a senso unico di marcia, il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Sul medesimo tratto è istituito il divieto di transito agli autobus e ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (corrispondenti ai precedenti 35 quintali). Tale disciplina sarà resa nota mediante l’apposizione della prescritta segnaletica verticale e orizzontale.

Arrivano lo STOP e cinque dossi artificiali per rallentare la velocità

Su via Tavernelle, in corrispondenza dell’intersezione con via Magna Graecia, è fatto obbligo, inoltre, a tutti i conducenti di fermarsi e dare la precedenza (STOP), in conformità alla segnaletica orizzontale e verticale che verrà installata in loco.

A partire dall’imbocco dell’Area Pedonale Urbana (A.P.U.) e procedendo in avanti, è disposta l’installazione in serie di 5 rallentatori di velocità (dossi artificiali in gomma). I dispositivi saranno serviti da apposita segnaletica verticale di identificazione, integrata sul primo segnale da una luce lampeggiante gialla monoculare.

Corsie pedonali protette e sfondo rosso su via Tavernelle e via Magna Graecia

L’ordinanza istituisce, inoltre, su via Tavernelle, una corsia di marcia pedonale protetta, con contestuale divieto di sosta permanente (0-24), a partire dal parcheggio in disponibilità comunale (denominato “Parcheggio Marano”) antistante il civico n. 88 (direzione ovest-est) fino al civico n. 72. Questa corsia sarà caratterizzata da pavimentazione stradale a sfondo rosso delimitata da strisce di colore giallo e apposito pittogramma (pedone).

Prevista anche su via Magna Graecia l’istituzione di una corsia di marcia pedonale protetta, con contestuale divieto di sosta permanente (0-24), a partire dal civico n. 560 e procedendo in avanti (direzione nord-sud) fino al civico n. 572.

Divieti di sosta, scarico merci e stalli per disabili: la mappa dei nuovi parcheggi

Il provvedimento istituisce poi un divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, anche sulla banchina, imposto da segnaletica stradale, sulla tratta stradale di via Tavernelle a partire dall’intersezione stradale con via Porta Marina S.P. 276 in avanti fino all’intersezione stradale con via Magna Graecia.

Le soste sono individuate con la prescritta segnaletica stradale sia verticale che orizzontale e vengono riservate ai veicoli di persone invalide e al servizio del carico e scarico merci:

Via Magna Graecia, altezza civico 572: 4 posti riservati ai veicoli al servizio di persone portatori di handicap muniti di apposito tagliando da esporre in modo visibile all’interno del veicolo.

Via Tavernelle, altezza civico 86: 1 posto carico e scarico merci con sosta consentita 15 minuti con validità H24;

Via Tavernelle, altezza civici 34 e 58: 1 posto carico e scarico merci per ciascun punto, entrambi con sosta consentita 15 minuti, con orario 7:00-17:00, tutti i giorni feriali e festivi. Nella restante fascia oraria è preclusa la sosta e la fermata ad ogni categoria di veicolo.