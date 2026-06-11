Sicurezza stradale a Capaccio Paestum: realizzato il primo attraversamento pedonale rialzato

Proseguono gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale sul territorio comunale di Capaccio Paestum. È stato, infatti, realizzato il primo attraversamento pedonale rialzato lungo Via Magna Grecia, a Capaccio Scalo, nell’ambito di un più ampio programma volto a garantire maggiore tutela per pedoni e automobilisti.

Il cronoprogramma dei lavori: da Paestum alle periferie

I lavori continueranno già nella giornata di domani con la realizzazione degli altri attraversamenti previsti lungo Via Magna Grecia fino a Paestum.

Successivamente gli interventi interesseranno anche le seguenti località:

Licinella

Santa Venere

Laura

Capoluogo

Sinergia tra Comune e Polizia Municipale

L’iniziativa nasce da una proficua sinergia tra l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Paolino e il Comando della Polizia Municipale diretto dal maggiore Antonio Rinaldi, con l’obiettivo di incrementare gli standard di sicurezza nelle aree maggiormente frequentate da cittadini, residenti e turisti.

Gli attraversamenti pedonali rialzati rappresentano uno strumento efficace per moderare la velocità dei veicoli e rendere più sicuro l’attraversamento delle strade, contribuendo a una mobilità urbana più sostenibile e attenta alle esigenze delle persone, sono utili nella prevenzione degli incidenti e quindi per tutelare anche gli utenti della strada più vulnerabili.