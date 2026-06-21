Pisciotta omaggia l’ex consigliere comunale Armando Cafaro: il vicolo di Marina cambierà nome in sua memoria

Il Comune di Pisciotta, guidato dal sindaco Ettore Liguori, ha deciso di intitolare il vicolo pubblico alla frazione Marina, attualmente denominato “Velia”, ad Armando Cafaro, già consigliere comunale. Lo spazio pubblico assumerà la specifica denominazione “Vicolo di Armando”.

L’omaggio a uno storico amministratore locale

La Giunta, approvando la delibera, ha accolto così il sentimento popolare degli abitanti di Pisciotta Marina. L’intitolazione rappresenta un omaggio alla memoria del consigliere Cafaro per l’impegno profuso nell’attività amministrativa per ben quattro consiliature, nel periodo compreso tra il 1978 e il 2005, portando avanti il suo mandato con dignità e nell’esclusivo interesse della “cosa pubblica”.

Una vita spesa per la comunità e lo spirito di servizio

Il Sig. Armando Cafaro, nato a Pisciotta il 23 maggio 1934 e scomparso in data 16 aprile 2015, ha “profuso un profondo e duraturo impegno nel corso della sua vita a favore della comunità locale – ricordano da Palazzo di Città – distinguendosi per senso civico, dedizione e disponibilità. In ambito istituzionale ha ricoperto con spirito di servizio il ruolo di consigliere comunale, svolgendo il proprio incarico con profonda attenzione ai bisogni dei cittadini”.

L’impegno nello sport come strumento sociale

Come specificato nella delibera, parallelamente all’attività amministrativa e al suo impegno civico, Cafaro ha partecipato attivamente a numerose iniziative di carattere sportivo, in particolare nel settore calcistico. Ha contribuito così in modo significativo alla promozione dello sport come strumento di aggregazione sociale, crescita educativa e valorizzazione dei giovani del territorio.

La deliberazione della Giunta sarà ora trasmessa alla Prefettura di Salerno per la relativa autorizzazione del Prefetto.