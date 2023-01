Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio, amici del Leone siete troppo nervosi, concedetevi una giornata di relax

Come ogni giorno, vi lasciamo l’oroscopo di Paolo Fox, l’astrologo più famoso e apprezzato. Cosa ci riserveranno gli astri per la giornata di domenica? Continua a leggere e scopri cosa dicono tutti i segni.

Ariete:

Il fine settimana vi ha permesso di recuperare energie e quindi domani inzierete la giornata nel pieno della forma. Siete abituati a dire sempre tutto in faccia e, con Marte dalla vostra parte, avrete la meglio sulle discussioni.

Toro:

Dopo il week – end vi sentite un po’ stanchi e la Luna in opposizione non vi permette di eccellere al meglio. State soffrendo per qualche malanno di stagione per cui cercate di non strafare.

Gemelli:

Venere dissonante e marte in opposizione potrebbero essere la causa della vostra tendenza ad isolarvi in questo periodo. Non vi state comportando come vorreste ed evitate di infilarvi in polemiche inutili o peggiorerete la situazione.

Leone, Vergine, Bilancia

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che questo fine settimana non vi siete riposati troppo ed ora vi sentite nervosi e arrabbiati. In questo inizio settimana però cercate di non stressarvi altrimenti il fisico ne risentirà.

Vergine:

Finalmente siete tornati ad essere vitali e le stelle dicono che siete in un grande momento ma attenzione alla sfera sentimentale. In amore infatti è impossibile mantenere i piedi per terra ma sforzatevi di non perdere mai la calma.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che avete troppo in considerazione quello che gli altri pensano di voi. Non è di per sé una cosa negativa a patto che non diventi un’ossessione. Attenzione alle polemiche in amore.

Scorpione, Sagittario, Cancro

Scorpione:

Il fine settimana appena passato vi ha chiarito le idee per quanto riguarda il vostro futuro. Avete anche tanta voglia di fare chiarezza perciò affrontate di petto le situazioni, sia in amore che sul lavoro.

Sagittario:

Il week – end vi ha portato Marte favorevole perciò la settimana partirà di slancio, specie sul lavoro. Avete trascurato un po’ i sentimenti ma solo perché state vivendo una situazione di potenziale stallo. Prima di dedicarvi all’amore fate prima ordine nella vostra sfera professionale.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che avete dato il via ad un percorso interiore molto importante che durerà almeno fino alla prossima estate. Se ci sono situazioni poco chiare in amore o sul lavoro portate pazienza: le soluzioni potrebbero arrivare con qualche mese di ritardo.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che la settimana che sta per iniziare sarà all’insegna della riflessione per voi. In amore le cose domani andranno davvero bene per i single mentre per chi sta attraversando un periodo difficile è pronto ad uscirne.

Acquario:

Per voi non è stato un buon fine settimana perché vi siete sentiti spesso agitato e sotto pressione. Il lavoro lascia questioni in sospeso; valutate bene il livello di stress dato che alla lunga potrebbe causare qualche guaio fisico.

Pesci:

State vivendo situazioni contrastanti e Marte dissonante crea più di un grattacapo, su tutti nervosismo ma anche un boom di energia. Trasformate la rabbia in qualcosa di costruttivo.