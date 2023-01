Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio, giornata sottotono per i Toro. Amici del Cancro, siate fedeli in amore

Oroscopo Paolo Fox del 27 gennaio. Il weekend è arrivato, vediamo cosa prevedono le stelle attraverso le parole dell’astrologo più famoso d’Italia.

Ariete: Quella di domani sarà una giornata interessante e ci saranno davvero tante emozioni da vivere in amore.

Sul lavoro provate ad essere meno ansiosi e più ottimisti anche se avete ancora problemi da risolvere.

Toro:

Giornata leggermente sottotono per voi domani. Dovrete fare particolare attenzione soprattutto all’amore dove c’è un po’ di agitazione e potrebbe nascere qualche disputa. Anche sul lavoro, meglio tacere: c’è la Luna contraria che potrebbe far dire qualcosa di sbagliato.

Gemelli:

Domani sarete molto nervosi e potreste riversare questo nervosismo in amore: attenzione a non fare danni. Sul lavoro avete voglia di recuperare il terreno perso.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che domani vi sentirete meglio e avete voglia di uscire di casa. In amore sarete molto riflessivi mentre per quanto riguarda il lavoro usate la giornata per programmare qualcosa da fare.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che sarà una giornata nervosa a causa della Luna e del Sole in contrapposizione: fate attenzione in amore e cercate di evitare rapporti con persone non disponibili. Sul lavoro, rimandate eventuali richieste a dopo il 7 febbraio.

Vergine:

Giornata positiva in amore, se c’è qualcuno che ti interessa fatti avanti. Adesso hai voglia di formalizzare un rapporto, non ti accontenti più di legami senza senso. Cerca di riposare di più.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che quella di domani sarà una giornata faticosa soprattutto in amore dove siete alla ricerca di soluzioni. Cercate però di non ferire le persone usando parole troppo forti. Provate a rilassarvi un po’.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione:

Attenzione a non innervosirvi anche senza motivo: se restate calmi vi accorgete che la soluzione è a portata di mano. Anche sul lavoro potete discutere con tranquillità di eventuali problemi e tentare di risolverli.

Sagittario:

La giornata di domani sarà favorevole in amore: avete molta energia e nella coppia è possibile fare progetti.

Sul lavoro se dovete programmare un incontro, fissatello per venerdì prossimo.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che domani avrete stelle positive in amore: se ci sono problemi da risolvere, parlate oggi. Sul lavoro avete buone possibilità entro fine mese.

Acquario:

Quella di domani sarà una giornata molto positiva grazie all’influsso di tre pianeti nel segno, Luna, Mercurio e Sole. Potrete fare tante cose e siete favorito in amore. Cercate solo di non rivangare il passato.

Pesci:

Buona giornata quella di domani per l’amore dove avrete delle buone intuizioni e potrete definire le questioni di cuore. Sul lavoro avrete la possibilità di definire un contratto, ma cercate di dare il massimo.