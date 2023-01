Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio. Ariete: evitate polemiche in amore, Gemellini attenti ai malanni di stagione

Come sarà l’inizio settimana? Vediamo cosa prevedono le stelle attraverso le previsioni del nostro amato Paolo Fox.

Tutti siamo appassionati, in un modo o nell’altro, di astrologia e l’argomento ci affascina. Ecco le previsioni per domani, 23 gennaio.

Ariete:

Domani cercate di evitare le polemiche, soprattutto in amore. Sarà una giornata abbastanza sottotono per quanto riguarda il lavoro e vi sentite molto scontenti in questo ambito. Attenzione ai malanni stagionali.

Toro:

Per voi del Toro domani sarà una giornata positiva. In amore i single possono iniziare a guardarsi attorno mentre le coppie possono consolidare ancora di più il loro rapporto. Sul lavoro si preannunciano vittorie e un cambiamento di vita anche per chi non è più molto giovane.

Gemelli, Cancro, Leone

Gemelli:

Anche per voi dei Gemelli domani sarà una giornata positiva Giornata positiva ma fate attenzione in amore: se dovete chiarire un malinteso fatelo cercando di andare incontro al partner. Sul lavoro molte cose stanno per cambiare in meglio.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che la Luna in opposizione vi dà sempre qualche fastidio e cercate di non raccogliere le provocazioni. Avete bisogno di stare tranquilli e di relax. Per quel che riguarda il lavoro rimandate eventuali scelte.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che dovete fare attenzione alle discussioni dal momento che avete Sole e Mercurio contrari e questo può inasprire certe questioni, soprattutto se riguardano il denaro. Cercate di non spendere troppo, non è il momento giusto.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che domani dovrete cercare di riflettere, di non prendere abbagli, specie nei sentimenti: in questo periodo potreste essere particolarmente fragili. In amore c’è un po’ di stress nella coppia.

Vergine:

Domani avrete qualche dubbio in amore nelle nuove storie per cui cercate cerca di non affrettare le cose. Sul lavoro l’influsso positivo di Giove aiuta a smuovere le cose a vostro favore.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione:

Evitate le discussioni inutili in amore: siete agitati, provate a calmarvi. Anche sul lavoro c’è il rischio che perdiate il controllo. Domani sembra che vi innervosiate con più facilità.

Sagittario:

Siete in fase di ripresa, anche se il periodo migliore arriverà il prossimo mese. In amore potrebbe esserci qualche lieve scossone. Sul lavoro potreste ottenere molto, ma dipende dal vostro impegno.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che sarà una giornata favorevole grazie all’influsso positivo di Giove, Luna e Saturno. Domani saranno favoriti anche i nuovi incontri. Buone opportunità sul lavoro.

Acquario:

E’ una giornata in cui le emozioni si fanno sentire. Approfittane per organizzare qualcosa da fare nel weekend con la persona amata. Sul lavoro le stelle proteggono gli incontri. Cercate di non spendere troppo.

Pesci:

Domani parlare d’amore vi viene più facile dal momento che vivrete delle belle emozioni specie con Capricorno e Scorpione. Per quanto riguarda il lavoro avrete la forza e il modo di risolvere alcuni problemi.