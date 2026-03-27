Oroscopo Paolo Fox 28 marzo: Bilancia, situazioni inaspettate possono portare opportunità. Capricorno, periodo positivo per lavoro e carriera

Sabato 28 marzo porta con sé energie contrastanti: alcune giornate saranno favorevoli per i sentimenti, altre richiederanno cautela nelle decisioni. Scopri cosa riserva il cielo per ogni segno zodiacale.
- Ariete – La giornata inizia con grande energia: approfittane per portare avanti progetti personali. Attenzione però a discussioni inutili in famiglia.
- Toro – Momento ideale per il relax e la riflessione. In amore, lascia spazio alla comprensione reciproca.
- Gemelli – Piccoli contrattempi sul lavoro, ma nulla di irreparabile. Incontri interessanti potrebbero sorprendere.
- Cancro – La Luna favorisce l’intuito e le relazioni. Evita scelte affrettate, soprattutto in ambito professionale.
- Leone – Giornata dinamica e stimolante. Buone possibilità di successo nei progetti creativi e sociali.
- Vergine – Attenzione alla stanchezza: concediti pause e cura la salute. In amore, momenti di complicità con il partner.
- Bilancia – Situazioni inaspettate possono portare opportunità. Mantieni la calma e valuta bene le scelte economiche.
- Scorpione – Intensità emotiva in aumento: gestisci con diplomazia i rapporti personali. Progetti importanti richiedono concentrazione.
- Sagittario – Buone energie per affrontare nuove sfide. Possibili novità piacevoli in amore o amicizie.
- Capricorno – Periodo positivo per lavoro e carriera. Evita però tensioni inutili nelle relazioni familiari.
- Acquario – Giornata favorevole per attività intellettuali e sociali. Qualche contrasto sentimentale richiede equilibrio.
- Pesci – Sensibilità in aumento: ascolta il tuo istinto. Momenti di intimità e armonia con le persone care