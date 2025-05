Oroscopo Paolo Fox 28 maggio: Pesci, confrontati con il partner. Lavoro in arrivo per gli amici della Vergine

Le stelle di mercoledì 28 maggio 2025 portano energia e riflessioni per tutti i segni zodiacali. È il momento ideale per affrontare le sfide quotidiane con determinazione e per cogliere nuove opportunità. Scopriamo insieme cosa riservano gli astri per ciascun segno.

Ariete

Giornata dinamica e piena di energia. Sul lavoro, attenzione agli accordi: valuta con cura ogni proposta.

Toro

In amore, potresti rivalutare una persona del passato. Sul lavoro, evita di affaticarti e procedi con calma.

Gemelli

Possibilità di vivere belle emozioni in amore. Sul lavoro, favoriti i liberi professionisti.

Cancro

In amore, prenditi i tuoi tempi senza affrettare le cose. Sul lavoro, preparati a cambiamenti importanti.

Leone

Con Venere favorevole, le emozioni non mancheranno in amore. Sul lavoro, hai una marcia in più che sarà apprezzata.

Vergine

Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più in amore. Sul lavoro, qualcosa si sta muovendo: sii fiducioso.

Bilancia

Periodo propizio in amore: potresti fare una bella conoscenza. Sul lavoro, hai il supporto di capi e referenti.

Scorpione

Un’amicizia potrebbe evolversi in qualcosa di più in ambito sentimentale. Sul lavoro, evita di alimentare tensioni inutili.

Sagittario

Favorite le relazioni con altre città e i contatti in generale. Sul lavoro, i liberi professionisti hanno una marcia in più.

Capricorno

Se hai una relazione solida, potresti sentirti un po’ annoiato. Sul lavoro, sono in arrivo belle soddisfazioni.

Acquario

La tua creatività sarà premiata, soprattutto per i liberi professionisti. In amore, evita di alimentare polemiche.

Pesci

Non lasciare che qualche perplessità in amore rovini il bel periodo. Se c’è qualcosa che non va, confrontati con il partner.