Oroscopo Paolo Fox 26 maggio: Ariete, giornata vivace e piena di stimoli, sul lavoro conferme interessanti. Leone, Luna favorevole in amore

Martedì 26 maggio si apre con una Luna favorevole ai rapporti interpersonali e alla voglia di rimettersi in gioco. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà una giornata fatta di intuizioni, chiarimenti e nuove energie, soprattutto per chi ha voglia di cambiare ritmo dopo settimane intense. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete

Giornata vivace e piena di stimoli. Sul lavoro arrivano conferme interessanti, mentre in amore serve più pazienza: non tutto può essere risolto di impulso. Bene la serata.

Toro

Le stelle invitano alla riflessione. Potresti sentirti un po’ stanco, ma è solo una fase passeggera. In amore è il momento giusto per chiarire un malinteso.

Gemelli

Grande recupero di energia. Le occasioni non mancheranno, soprattutto per chi cerca nuovi contatti o vuole mettersi in mostra. Favoriti gli incontri.

Cancro

Hai bisogno di certezze e questa giornata può offrirti qualche risposta importante. Attenzione però a non chiuderti troppo in te stesso. Buone notizie in famiglia.

Leone

L’oroscopo premia il coraggio. Sul lavoro puoi ottenere qualcosa in più, ma dovrai esporti. In amore torna la passione, soprattutto per le coppie solide.

Vergine

Martedì utile per sistemare questioni pratiche e burocratiche. La mente è lucida e concreta. In amore evita discussioni inutili nate dalla gelosia.

Bilancia

Le emozioni tornano protagoniste. Chi ha vissuto tensioni recenti potrà finalmente ritrovare serenità. Interessanti novità anche sul fronte professionale.

Scorpione

La giornata parte lentamente ma migliora con il passare delle ore. Cerca di non alimentare polemiche inutili. Favoriti i nuovi progetti.

Sagittario

Hai voglia di libertà e cambiamento. Le stelle sostengono chi vuole osare, soprattutto nel lavoro. In amore, invece, meglio evitare promesse affrettate.

Capricorno

Momento positivo per fare chiarezza nei rapporti personali. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante. La stanchezza accumulata si farà sentire in serata.

Acquario

Creatività e intuizione saranno le tue armi vincenti. Giornata favorevole per chi studia o lavora a contatto con il pubblico. In amore serve più presenza.

Pesci

Le stelle parlano di recupero emotivo. Chi ha vissuto un periodo complicato potrà finalmente respirare. Bene i sentimenti e le relazioni sincere.