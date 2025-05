Oroscopo Paolo Fox 25 maggio: amici del Sagittario, giornata dinamica. Vergine, prendete tempo per voi e per riflettere

Il fine settimana si apre con nuove vibrazioni astrali e tante emozioni da gestire. L’oroscopo di oggi aiuta a capire dove puntare le energie, tra amori da coltivare, progetti da rivedere e qualche tensione da smussare. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete

Giornata attiva e stimolante, soprattutto sul fronte relazionale. C’è voglia di chiarire situazioni ambigue. Bene il lavoro, ma evitate gli scontri diretti.

Toro

Stanchezza in agguato, soprattutto mentale. Prendetevi del tempo per voi stessi. In amore serve pazienza, un piccolo gesto può fare la differenza.

Gemelli

Il cielo è favorevole per nuovi incontri e idee brillanti. Approfittatene per fare chiarezza nei sentimenti. Nel lavoro, attenzione ai dettagli.

Cancro

Luna opposta: occhio a non lasciarvi travolgere dalle emozioni. Sul lavoro è il momento di essere più concreti. In amore, meglio rimandare discussioni.

Leone

Giornata energica e positiva. C’è voglia di mettersi in gioco, soprattutto in ambito professionale. Bene anche l’amore, con possibilità di nuovi sviluppi.

Vergine

Serve più calma. Non tutto va secondo i piani, ma con un po’ di pazienza si recupera. In amore attenzione alle parole: potrebbero essere fraintese.

Bilancia

Ottima giornata per coltivare relazioni, vecchie e nuove. Il lavoro richiede concentrazione, ma i risultati arriveranno presto. Favoriti i chiarimenti.

Scorpione

La Luna vi rende più sensibili del solito. Bene l’intuito, meno il nervosismo. In coppia cercate il dialogo, sul lavoro evitate polemiche inutili.

Sagittario

Giornata dinamica, perfetta per fare qualcosa di diverso. In amore torna il desiderio di sorprendere. Nel lavoro arrivano risposte che aspettavate.

Capricorno

Un po’ di fatica da gestire, ma niente che non si possa superare con organizzazione. Attenti alle provocazioni. In amore occorre maggiore dolcezza.

Acquario

Il cielo è stimolante: creatività e voglia di fare non mancano. È il momento giusto per proporre qualcosa di nuovo. In amore, ritorna l’intesa.

Pesci

Emozioni forti in arrivo. La giornata si gioca tra intuizioni e bisogno di sicurezza. Non trascurate il partner, anche se siete presi dal lavoro.