Oroscopo Paolo Fox 24 maggio: Cancro, giornata nervosa, qualche pensiero di troppo. Pesci, siete un pò confusi

Come ogni giorno, Paolo Fox ci guida con le sue previsioni astrologiche, segno per segno. Anche oggi, venerdì 24 maggio, l’oroscopo rivela sorprese, consigli e qualche avvertimento per affrontare al meglio la giornata. Ecco cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale.

Ariete

Giornata vivace, ma attenzione alle parole: potrebbero nascere fraintendimenti in ambito lavorativo. In amore serve più chiarezza.

Toro

Sei più determinato del solito. È il momento giusto per avanzare proposte o chiarire un malinteso affettivo. Energia in ripresa.

Gemelli

La Luna favorevole porta intuizioni vincenti. Bene l’amore, soprattutto per chi è single: incontri interessanti in vista.

Cancro

Giornata nervosa, con qualche pensiero di troppo. Prenditi del tempo per te e non esagerare con le polemiche in famiglia.

Leone

Stelle energiche e passionali. Sul lavoro puoi dimostrare il tuo valore, mentre in amore torna la voglia di sedurre.

Vergine

Attenzione ai dettagli, oggi potrebbero sfuggirti. In amore sei troppo razionale: prova a lasciarti andare di più.

Bilancia

Hai bisogno di equilibrio, ma oggi potrebbe mancare. Evita scontri diretti, soprattutto con colleghi o superiori.

Scorpione

Giornata positiva per rimettere in moto un progetto o una relazione in pausa. La tua determinazione fa la differenza.

Sagittario

Desiderio di evasione: occhio però a non trascurare impegni importanti. In amore torna la voglia di avventura.

Capricorno

Le responsabilità si fanno sentire, ma sei in grado di gestirle. In serata cerca un momento di relax con chi ami.

Acquario

Hai bisogno di stimoli nuovi. Bene i contatti e le amicizie, meno la routine: prova a cambiare qualcosa nella tua giornata.

Pesci

Sensibilità accentuata, ma anche un po’ di confusione. Prenditi tempo per riflettere prima di prendere decisioni importanti.