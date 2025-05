Oroscopo Paolo Fox 21 maggio: Cancro, tensione nei rapporti personali. Acquario, attenzione alle parole dette di fretta

La settimana entra nel vivo e, con essa, arrivano nuove sfide e opportunità. Paolo Fox ci guida con le sue previsioni astrologiche segno per segno, offrendo consigli utili per affrontare al meglio questa giornata.

Ariete

Giornata dinamica sul lavoro, ma attenti a non essere troppo impulsivi. In amore serve più ascolto.

Toro

Un martedì favorevole per chiarimenti in famiglia. La Luna è positiva: cogli l’occasione per sistemare ciò che ti preoccupa.

Gemelli

Sei in fermento, ma l’energia va gestita con criterio. Amore in crescita, ma evita contrasti inutili.

Cancro

Qualche tensione nei rapporti personali. Meglio rimandare discussioni importanti. Concentrati sul benessere.

Leone

Hai voglia di emergere, ma serve pazienza. In serata, buone notizie in ambito affettivo.

Vergine

Occhio ai dettagli, specialmente sul lavoro. In amore, cerca di non essere troppo critico.

Bilancia

La Luna ti rende più emotivo del solito. Giornata ideale per ascoltare il cuore e non solo la testa.

Scorpione

Sei in fase di recupero, ma serve ancora un po’ di cautela. Buone vibrazioni in serata.

Sagittario

Hai energia e voglia di fare. Ottima giornata per contatti, viaggi e nuovi progetti.

Capricorno

Giornata utile per sistemare questioni economiche. L’amore può sorprendere con un gesto inaspettato.

Acquario

Un po’ di confusione in testa, ma tutto si chiarirà a breve. Attenzione alle parole dette di fretta.

Pesci

Hai bisogno di tranquillità e affetto. Cerca persone sincere e stai lontano da chi ti destabilizza.

Buona giornata a tutti, seguite le stelle… con i piedi per terra.