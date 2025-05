Oroscopo Paolo Fox 20 maggio: amici dei Gemelli, il Sole entra nel vostro segno. Scorpione, non siate troppo severi con voi stessi

Nuova settimana, nuove energie astrali. Martedì 20 maggio si apre con il Sole che saluta il Toro per entrare nei Gemelli, portando con sé leggerezza e comunicazione. Paolo Fox ci guida, segno per segno, con le sue previsioni per affrontare al meglio questa giornata.

Ariete

Giornata positiva per i contatti e le nuove conoscenze. Siete carichi e pronti a risolvere questioni lasciate in sospeso. Attenzione solo all’impulsività in amore.

Toro

Il Sole lascia il vostro segno, ma non vi abbandona la concretezza. È il momento di fare bilanci. In amore, meglio evitare discussioni inutili.

Gemelli

Buon compleanno ai nati oggi! Il Sole entra nel vostro segno e porta energia. Siete più brillanti, socievoli e pronti a cogliere nuove opportunità.

Cancro

Alcune insicurezze affiorano, ma non lasciate che prendano il sopravvento. Il consiglio è: calma e diplomazia, soprattutto sul lavoro.

Leone

Lunedì vivace e stimolante. I progetti riprendono vigore e le relazioni sono in primo piano. Chi è single potrebbe fare un incontro interessante.

Vergine

Occhio allo stress. Siete chiamati a fare scelte importanti, ma serve riflessione. In amore, meglio non pretendere troppo dal partner.

Bilancia

Il Sole in Gemelli vi dà slancio. Ottima giornata per stringere alleanze, vi sentite più leggeri. In amore torna la voglia di giocare.

Scorpione

Le emozioni sono intense, ma fate attenzione a non essere troppo rigidi. È il momento di aprirvi al dialogo, anche sul lavoro.

Sagittario

L’opposizione del Sole può rendervi irrequieti. Fate chiarezza nei sentimenti e non buttatevi in polemiche. Sul lavoro, meglio procedere con cautela.

Capricorno

Lunedì pratico e produttivo. Le stelle premiano l’impegno, ma in amore serve più ascolto. Attenzione alle parole, possono ferire.

Acquario

Sole favorevole, idee brillanti in arrivo. Ottimo momento per nuovi progetti e relazioni. In amore, più libertà e leggerezza.

Pesci

Siete un po’ distratti, con la mente altrove. Serve concentrazione sul lavoro e più presenza in amore. Le emozioni però non mancano.