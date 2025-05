Oroscopo Paolo Fox 19 maggio: Pesci, le stelle favoriscono la comunicazione. Sagittario, l’energia c’è, ma potresti avere la testa altrove

La giornata di oggi porta con sé nuove energie e qualche incertezza, ma anche buone occasioni per chi saprà coglierle al volo. Scopriamo insieme le previsioni segno per segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Oggi potresti sentirti un po’ stanco, ma non lasciare che questo freni i tuoi progetti. In amore serve più chiarezza.

Toro

Le stelle ti sorridono sul fronte lavorativo. Buone notizie in arrivo e possibilità di sistemare questioni economiche.

Gemelli

Giornata positiva per le relazioni e i contatti. Evita però di farti prendere troppo dalla fretta.

Cancro

Le emozioni sono protagoniste. Ottimo momento per sistemare questioni in sospeso in famiglia o con il partner.

Leone

Un po’ di agitazione può renderti nervoso. Meglio evitare scontri, soprattutto sul lavoro.

Vergine

Hai voglia di cambiamenti e oggi potresti iniziare a pianificare qualcosa di nuovo. Prudenza nei rapporti personali.

Bilancia

Buone possibilità di riconciliazione in amore. Nella professione serve più decisione.

Scorpione

Giornata interessante per chi cerca nuove opportunità. Mantieni la calma nelle discussioni.

Sagittario

L’energia non ti manca, ma potresti avere la testa altrove. Cerca di concentrarti su quello che conta davvero.

Capricorno

Oggi è il momento di tirare le somme su alcune scelte fatte di recente. L’amore torna protagonista.

Acquario

Hai bisogno di aria nuova. Ottimo momento per fare progetti a lungo termine, anche sentimentali.

Pesci

Le stelle favoriscono la comunicazione. Approfitta della giornata per chiarire malintesi e rafforzare i legami.