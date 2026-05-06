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A Salerno arriva l’evento che unisce bellezza e autostima: un pomeriggio sul mare per riscoprirsi, senza filtri

Il 21 maggio al Mentha di Salerno arriva un evento esclusivo su bellezza consapevole e autostima ideato da Benedetta De Luca

Antonio Elia
Benedetta De Luca

Il prossimo 21 maggio, nella suggestiva cornice del Mentha a Salerno, direttamente affacciato sul mare, si terrà un evento esclusivo dedicato alla bellezza consapevole e all’autostima. Un’esperienza immersiva pensata per creare connessioni autentiche, prendersi cura di sé e vivere un momento di benessere a 360 gradi.

L’idea di Benedetta De Luca per un benessere a 360 gradi

Ideato da Benedetta De Luca, content creator e disability advocate per l’inclusione, l’evento nasce con un obiettivo chiaro: offrire uno spazio reale in cui sentirsi liberi di essere sé stessi, senza pressioni e senza giudizi.

Non un semplice evento beauty, ma un percorso esperienziale che unisce cura esteriore e crescita interiore. I partecipanti potranno vivere il pomeriggio in modo libero, scegliendo le attività più in linea con le proprie esigenze.

I professionisti presenti all’evento

Saranno presenti diversi professionisti:

  • La psicologa Dott.ssa Pecoraro per un momento di confronto sull’autostima;
  • Il dermatologo Dott. De Maio per l’analisi della pelle;
  • Le make-up artist Annarita Novellino e Antonella Siano con consigli pratici;
  • I’m Caso Parrucchieri Salerno per l’hair styling;
  • Morena Vicinanza per il decluttering;
  • Il fotografo Mirko Manzo per uno shooting finale autentico e consapevole.

A moderare l’evento sarà Rossella Pisaturo, che accompagnerà i diversi momenti della giornata.

Un’iniziativa aperta a tutti: info e orari

Aperto a tutti dai 18 anni in su, l’incontro vuole favorire nuove connessioni in un ambiente intimo e accogliente, lasciando spazio anche alla condivisione di storie personali.

“Creare uno spazio dove sentirsi abbastanza, già così come si è” è il cuore dell’iniziativa, racconta Benedetta De Luca. L’evento si svolgerà dalle 16:30 alle 20:30 ed è a numero limitato

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