A Salerno arriva l’evento che unisce bellezza e autostima: un pomeriggio sul mare per riscoprirsi, senza filtri

Il prossimo 21 maggio, nella suggestiva cornice del Mentha a Salerno, direttamente affacciato sul mare, si terrà un evento esclusivo dedicato alla bellezza consapevole e all’autostima. Un’esperienza immersiva pensata per creare connessioni autentiche, prendersi cura di sé e vivere un momento di benessere a 360 gradi.

L’idea di Benedetta De Luca per un benessere a 360 gradi

Ideato da Benedetta De Luca, content creator e disability advocate per l’inclusione, l’evento nasce con un obiettivo chiaro: offrire uno spazio reale in cui sentirsi liberi di essere sé stessi, senza pressioni e senza giudizi.

Non un semplice evento beauty, ma un percorso esperienziale che unisce cura esteriore e crescita interiore. I partecipanti potranno vivere il pomeriggio in modo libero, scegliendo le attività più in linea con le proprie esigenze.

I professionisti presenti all’evento

Saranno presenti diversi professionisti:

La psicologa Dott.ssa Pecoraro per un momento di confronto sull’autostima;

per un momento di confronto sull’autostima; Il dermatologo Dott. De Maio per l’analisi della pelle;

per l’analisi della pelle; Le make-up artist Annarita Novellino e Antonella Siano con consigli pratici;

e con consigli pratici; I’m Caso Parrucchieri Salerno per l’hair styling;

per l’hair styling; Morena Vicinanza per il decluttering;

per il decluttering; Il fotografo Mirko Manzo per uno shooting finale autentico e consapevole.

A moderare l’evento sarà Rossella Pisaturo, che accompagnerà i diversi momenti della giornata.

Un’iniziativa aperta a tutti: info e orari

Aperto a tutti dai 18 anni in su, l’incontro vuole favorire nuove connessioni in un ambiente intimo e accogliente, lasciando spazio anche alla condivisione di storie personali.

“Creare uno spazio dove sentirsi abbastanza, già così come si è” è il cuore dell’iniziativa, racconta Benedetta De Luca. L’evento si svolgerà dalle 16:30 alle 20:30 ed è a numero limitato