A Salerno arriva l’evento che unisce bellezza e autostima: un pomeriggio sul mare per riscoprirsi, senza filtri

Il prossimo 21 maggio, nella suggestiva cornice del Mentha a Salerno, direttamente affacciato sul mare, si terrà un evento esclusivo dedicato alla bellezza consapevole e all’autostima. Un’esperienza immersiva pensata per creare connessioni autentiche, prendersi cura di sé e vivere un momento di benessere a 360 gradi.
L’idea di Benedetta De Luca per un benessere a 360 gradi
Ideato da Benedetta De Luca, content creator e disability advocate per l’inclusione, l’evento nasce con un obiettivo chiaro: offrire uno spazio reale in cui sentirsi liberi di essere sé stessi, senza pressioni e senza giudizi.
Non un semplice evento beauty, ma un percorso esperienziale che unisce cura esteriore e crescita interiore. I partecipanti potranno vivere il pomeriggio in modo libero, scegliendo le attività più in linea con le proprie esigenze.
I professionisti presenti all’evento
Saranno presenti diversi professionisti:
- La psicologa Dott.ssa Pecoraro per un momento di confronto sull’autostima;
- Il dermatologo Dott. De Maio per l’analisi della pelle;
- Le make-up artist Annarita Novellino e Antonella Siano con consigli pratici;
- I’m Caso Parrucchieri Salerno per l’hair styling;
- Morena Vicinanza per il decluttering;
- Il fotografo Mirko Manzo per uno shooting finale autentico e consapevole.
A moderare l’evento sarà Rossella Pisaturo, che accompagnerà i diversi momenti della giornata.
Un’iniziativa aperta a tutti: info e orari
Aperto a tutti dai 18 anni in su, l’incontro vuole favorire nuove connessioni in un ambiente intimo e accogliente, lasciando spazio anche alla condivisione di storie personali.
“Creare uno spazio dove sentirsi abbastanza, già così come si è” è il cuore dell’iniziativa, racconta Benedetta De Luca. L’evento si svolgerà dalle 16:30 alle 20:30 ed è a numero limitato