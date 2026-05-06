Piana del Sele

Battipaglia, Torriello sulla vicenda ex IACP Belvedere: “Va chiusa, no all’appello”

Il consigliere Dario Torriello interviene sulla sentenza degli alloggi PEEP di Belvedere a Battipaglia: "Vicenda da chiudere, no al ricorso"

Antonio Elia
Dario Torriello

Nel corso della seduta consiliare dedicata al rendiconto, il consigliere comunale di Battipaglia, Dario Torriello, ha espresso soddisfazione per la recente pronuncia del tribunale di Salerno in merito agli alloggi PEEP di Belvedere di Sopra.

La sentenza ha escluso il diritto del Comune di Battipaglia al recupero di ulteriori oneri espropriativi, segnando – secondo Torriello – un passaggio decisivo che libera numerosi cittadini da anni di incertezze e preoccupazioni legate a una vicenda giudiziaria lunga e complessa. Una decisione che il consigliere definisce solida e priva di margini per interpretazioni divergenti.

Il nodo politico dopo il parere tecnico

Nel suo intervento, Torriello ha inoltre richiamato il parere espresso dalla dirigente comunale Iorio, che ha prospettato la possibilità di ricorrere in appello. Una valutazione ritenuta legittima sotto il profilo tecnico, ma che apre ora a una scelta di natura politica.

“La decisione finale spetta alla Giunta – sottolinea il consigliere – e ritengo con convinzione che questa vicenda debba essere definitivamente chiusa”.

Torriello evidenzia come, dopo anni di contenzioso, sia necessario restituire serenità ai cittadini di Belvedere, evitando ulteriori incertezze e nuovi possibili aggravi economici su un bene essenziale come la casa. Allo stesso tempo, anche per l’Ente, risultato soccombente, appare opportuno mettere fine a una fase che ha comportato tensioni e costi.

Per queste ragioni, il consigliere ribadisce la sua posizione politica, dichiarandosi nettamente contrario a un eventuale ricorso in appello, in linea con l’impegno assunto nei confronti della comunità rappresentata.

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