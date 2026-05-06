Attualità

Sicurezza e territorio: benedetta la nuova auto della polizia locale a Centola

Inaugurata a Palinuro la nuova vettura della Polizia Locale di Centola. Un potenziamento reso possibile dai fondi della Regione Campania per la sicurezza urbana

Redazione Infocilento
Polizia Municipale Centola

Ieri, nella suggestiva cornice di Piazza Virgilio a Palinuro, la comunità di Centola ha vissuto un momento di significativo valore istituzionale e simbolico. S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, ha impartito la benedizione alla nuova autovettura in dotazione al Corpo della Polizia Locale del Comune di Centola. Un gesto semplice ma profondamente evocativo, che richiama il senso autentico del servizio alla comunità e della tutela del bene comune.

Potenziamento della sicurezza e presenza sul territorio

Il nuovo mezzo rappresenta un importante potenziamento delle capacità operative del Corpo, contribuendo in modo concreto a rendere ancora più efficace l’attività di vigilanza su tutto il territorio comunale, in un’ottica di maggiore sicurezza, presenza e prossimità ai cittadini. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Rosario Pirrone, il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Corsaro, una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e l’intero Corpo dei Vigili Urbani di Centola, a testimonianza di un impegno condiviso e di una forte unità istituzionale nel garantire legalità e qualità della vita.

La sinergia tra istituzioni civili e religiose

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento a S.E. Mons. Vincenzo Calvosa e al Parroco Don Valeriano per la disponibilità, la sensibilità e la vicinanza dimostrate, che hanno contribuito a rendere la cerimonia un momento di comunità autentica, nel segno della collaborazione tra istituzioni civili e religiose.

Il ruolo determinante del finanziamento regionale

Un ringraziamento particolare e doveroso va alla Regione Campania, il cui sostegno si è rivelato determinante. Attraverso il Bando per l’accesso ai contributi regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale – D.G.R. n. 168/2025, il Comune di Centola è risultato tra gli enti beneficiari. Con Decreto Dirigenziale n. 63 dell’08/08/2025 è stata infatti disposta l’assegnazione provvisoria dei contributi per l’annualità 2025. Il progetto presentato dal Comune è risultato ammissibile per un importo complessivo di € 45.018,00, di cui € 30.000,00 finanziati dalla Regione Campania e € 15.018,00 a carico dell’Ente.

Capacità progettuale e modernizzazione dei servizi

Si tratta di un risultato importante, che premia la capacità progettuale dell’Amministrazione e conferma la costante attenzione della Regione Campania verso il rafforzamento dei servizi di sicurezza urbana e il potenziamento delle Polizie Locali. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di crescita e modernizzazione dei servizi sul territorio, volto a garantire maggiore efficienza operativa e più elevati standard di sicurezza per la comunità.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.