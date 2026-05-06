Sicurezza e territorio: benedetta la nuova auto della polizia locale a Centola

Ieri, nella suggestiva cornice di Piazza Virgilio a Palinuro, la comunità di Centola ha vissuto un momento di significativo valore istituzionale e simbolico. S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, ha impartito la benedizione alla nuova autovettura in dotazione al Corpo della Polizia Locale del Comune di Centola. Un gesto semplice ma profondamente evocativo, che richiama il senso autentico del servizio alla comunità e della tutela del bene comune.

Potenziamento della sicurezza e presenza sul territorio

Il nuovo mezzo rappresenta un importante potenziamento delle capacità operative del Corpo, contribuendo in modo concreto a rendere ancora più efficace l’attività di vigilanza su tutto il territorio comunale, in un’ottica di maggiore sicurezza, presenza e prossimità ai cittadini. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Rosario Pirrone, il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Corsaro, una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e l’intero Corpo dei Vigili Urbani di Centola, a testimonianza di un impegno condiviso e di una forte unità istituzionale nel garantire legalità e qualità della vita.

La sinergia tra istituzioni civili e religiose

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento a S.E. Mons. Vincenzo Calvosa e al Parroco Don Valeriano per la disponibilità, la sensibilità e la vicinanza dimostrate, che hanno contribuito a rendere la cerimonia un momento di comunità autentica, nel segno della collaborazione tra istituzioni civili e religiose.

Il ruolo determinante del finanziamento regionale

Un ringraziamento particolare e doveroso va alla Regione Campania, il cui sostegno si è rivelato determinante. Attraverso il Bando per l’accesso ai contributi regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale – D.G.R. n. 168/2025, il Comune di Centola è risultato tra gli enti beneficiari. Con Decreto Dirigenziale n. 63 dell’08/08/2025 è stata infatti disposta l’assegnazione provvisoria dei contributi per l’annualità 2025. Il progetto presentato dal Comune è risultato ammissibile per un importo complessivo di € 45.018,00, di cui € 30.000,00 finanziati dalla Regione Campania e € 15.018,00 a carico dell’Ente.

Capacità progettuale e modernizzazione dei servizi

Si tratta di un risultato importante, che premia la capacità progettuale dell’Amministrazione e conferma la costante attenzione della Regione Campania verso il rafforzamento dei servizi di sicurezza urbana e il potenziamento delle Polizie Locali. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di crescita e modernizzazione dei servizi sul territorio, volto a garantire maggiore efficienza operativa e più elevati standard di sicurezza per la comunità.