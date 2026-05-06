Cronaca

Abuso edilizio nel salernitano: sequestrata area di 2000 metri quadrati

Operazione della Guardia di Finanza a Praiano: sequestrati 2000 mq di area vincolata e un appartamento abusivo di 100 mq. Denunciato il responsabile

Ernesto Rocco
Sequestro Praiano

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, attraverso il personale della Sezione Operativa Navale di Salerno e in collaborazione con la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico del Comune di Praiano, ha portato a termine un’importante operazione di tutela del territorio. L’intervento ha condotto al sequestro di un’area di circa 2000 mq situata in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico (ex art. 136 D.Lgs n. 42/2004).

Interventi abusivi in area vincolata

All’interno del perimetro sottoposto a vincolo paesaggistico, le autorità hanno accertato la realizzazione di diverse opere illegali. Nello specifico, erano stati creati nuovi terrazzamenti, camminamenti e murature di contenimento in calcestruzzo e pietrame. Oltre alle sistemazioni esterne, è stato rinvenuto un intero appartamento di circa 100 mq in corso di costruzione. Tutte le strutture erano state ricavate attraverso operazioni di sbancamento e costruzione prive delle necessarie autorizzazioni di legge.

Il cantiere e i provvedimenti legali

Durante il sopralluogo, i militari hanno rinvenuto attrezzi e macchinari edili, oltre a ingenti residui di roccia demolita e accumuli di materiali di risulta derivanti dall’attività di cantiere, che era ancora in pieno svolgimento. A seguito degli accertamenti, il responsabile è stato deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria di Salerno. Le accuse riguardano gravi violazioni in materia urbanistica e ambientale in uno dei tratti più delicati della Costiera Amalfitana.

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