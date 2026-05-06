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Agropoli: inaugurato il nuovo Conad Superstore, qualità e convenienza a portata di mano

Inaugurato il nuovo Conad Superstore ad Agropoli (zona Mattine). Scopri la struttura guidata da Gerardo Donnarumma tra freschi di qualità, convenienza e servizi

Raffaella Giaccio

La rete commerciale del Cilento si arricchisce di una nuova e importante realtà. Ad Agropoli ha aperto ufficialmente le porte il nuovo Conad Superstore, una struttura moderna e funzionale situata strategicamente nella zona Mattine. Il punto vendita è stato progettato con l’obiettivo di ridefinire l’esperienza d’acquisto locale, coniugando un’offerta merceologica completa a una spiccata convenienza quotidiana.

Un assortimento completo tra eccellenze locali e grandi marchi

Il nuovo superstore si sviluppa attraverso un percorso espositivo ottimizzato, caratterizzato da un’ampia varietà di prodotti capaci di rispondere alle differenti esigenze delle famiglie. All’interno dei reparti spicca la selezione dei freschi di qualità, con aree dedicate all’ortofrutta, alla carne e alla gastronomia.

L’assortimento bilancia con attenzione gli articoli confezionati, le referenze per la cura della persona e della casa, i prodotti a marchio Conad e, in particolar modo, le eccellenze locali. Questa impostazione non solo valorizza le produzioni del territorio, ma garantisce ai cittadini una spesa varia e profondamente legata alle tradizioni agroalimentari della zona.

Convenienza strategica e servizi orientati al consumatore

In un contesto economico attento al bilancio familiare, il Conad Superstore di Agropoli pone un accento significativo sul risparmio e l’accessibilità. Il punto vendita prevede un piano strutturato di offerte e promozioni, supportato da volantini costantemente aggiornati e iniziative mirate a salvaguardare il potere d’acquisto dei clienti.

Oltre alla convenienza economica, la struttura è stata concepita come un vero e proprio polo di servizi. L’organizzazione degli spazi interni è studiata nei minimi dettagli per rendere l’esperienza d’acquisto semplice e veloce, mentre all’esterno è presente un ampio parcheggio per facilitare l’afflusso e la sosta dei clienti.

La guida imprenditoriale e l’impatto sul tessuto locale

La gestione della nuova struttura è affidata a Gerardo Donnarumma, imprenditore di lunga data sul territorio, considerato un solido punto di riferimento per la comunità locale e profondo conoscitore delle dinamiche e delle necessità dei cittadini.

Con questa inaugurazione, Conad consolida la propria strategia di radicamento, confermando i propri pilastri fondati su qualità, convenienza e centralità del cliente. L’apertura del superstore rappresenta un tassello cruciale per lo sviluppo commerciale di Agropoli, stimolando l’economia locale e potenziando i servizi di prossimità a disposizione della cittadinanza.

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