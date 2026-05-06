Fabrizio Bello ai Campionati Italiani: il campione regionale della Poseidon Kickboxing vola a Jesolo

Il panorama sportivo di Capaccio Paestum festeggia un nuovo importante traguardo grazie ai successi della Poseidon Kickboxing. Dall’8 al 10 maggio 2026, l’atleta Fabrizio Bello sarà impegnato a Jesolo, presso il Palazzo del Turismo, per i Campionati Italiani di categoria FederKombat. Il giovane talento, guidato dal Maestro Ferdinando Polito, rappresenterà il territorio in una delle competizioni più prestigiose della Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI.

Il percorso verso la qualificazione tricolore

L’accesso alla fase nazionale non è arrivato in modo casuale, ma è il coronamento di una stagione vissuta da protagonista. Bello si presenta a Venezia con il titolo di Campione Regionale, ottenuto grazie a una serie di prove che hanno messo in luce una spiccata maturità sportiva e una tecnica sopraffina. La sua crescita costante è il risultato di un allenamento quotidiano rigoroso, che gli ha permesso di imporsi sui tatami regionali e di staccare il pass per la sfida più importante dell’anno.

Valori etici e filosofia del team

Al di là dei risultati agonistici, l’atleta incarna i pilastri fondamentali della Poseidon Kickboxing: disciplina, rispetto e responsabilità. Per il sodalizio capaccese, il rendimento sportivo cammina di pari passo con l’integrità morale. Secondo la visione del Maestro Polito, lo sport deve essere prima di tutto uno strumento di formazione umana.

«Il nostro obiettivo non è solo formare atleti competitivi, ma persone solide, consapevoli e corrette» ha dichiarato l’allenatore, sottolineando come la missione della società vada oltre la bacheca dei trofei. «Ogni ragazzo deve trovare nello sport un percorso di crescita personale, un luogo dove imparare a superare i propri limiti, a credere in sé stesso e a diventare un esempio positivo dentro e fuori dal tatami».

Un riconoscimento per il territorio

La trasferta a Jesolo rappresenta dunque un premio per la dedizione e la costanza mostrate da Fabrizio Bello. La sua partecipazione ai Campionati Italiani non è solo un successo individuale, ma riflette l’eccellenza del lavoro svolto dalla Poseidon Kickboxing nel promuovere uno stile di vita basato sull’impegno e sul superamento dei propri limiti, portando il nome di Capaccio Paestum su un palcoscenico di rilievo nazionale.