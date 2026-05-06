Sant’Arsenio: oltre 1,2 milioni di euro per la sicurezza della strada Cannavali–Malaspina

Un investimento importante che guarda al futuro del territorio. A Sant’Arsenio arrivano oltre 1,2 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza della strada Cannavali–Malaspina, un’arteria considerata strategica per i collegamenti e lo sviluppo dell’area.

Il finanziamento della Regione Campania

Il finanziamento, ufficializzato dalla Regione Campania attraverso un recente decreto dirigenziale, permetterà al Comune di intervenire in modo concreto su un tratto viario che negli anni ha mostrato diverse criticità.

L’obiettivo dell’intervento è duplice:

Migliorare la sicurezza per gli automobilisti;

Rendere più efficienti i collegamenti tra il centro abitato e le zone limitrofe.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Donato Pica, che ha evidenziato il valore dell’opera non solo sotto il profilo della sicurezza, ma anche come leva per l’economia locale. La riqualificazione della strada, infatti, potrà facilitare l’accesso alle attività produttive e offrire un’alternativa valida alla viabilità principale, spesso congestionata.

I prossimi passaggi amministrativi

Ora si guarda ai prossimi passaggi amministrativi. Una volta completate le procedure di gara, i lavori potrebbero partire già nei prossimi mesi, dando finalmente risposta a una richiesta attesa da tempo dal territorio