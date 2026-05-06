Attualità

Sant’Arsenio: oltre 1,2 milioni di euro per la sicurezza della strada Cannavali–Malaspina

Arrivano oltre 1,2 milioni di euro dalla Regione Campania per la messa in sicurezza della strada Cannavali-Malaspina a Sant'Arsenio

Erminio Cioffi
Lavori strada

Un investimento importante che guarda al futuro del territorio. A Sant’Arsenio arrivano oltre 1,2 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza della strada Cannavali–Malaspina, un’arteria considerata strategica per i collegamenti e lo sviluppo dell’area.

Il finanziamento della Regione Campania

Il finanziamento, ufficializzato dalla Regione Campania attraverso un recente decreto dirigenziale, permetterà al Comune di intervenire in modo concreto su un tratto viario che negli anni ha mostrato diverse criticità.

L’obiettivo dell’intervento è duplice:

  • Migliorare la sicurezza per gli automobilisti;
  • Rendere più efficienti i collegamenti tra il centro abitato e le zone limitrofe.

Il commento del sindaco Donato Pica

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Donato Pica, che ha evidenziato il valore dell’opera non solo sotto il profilo della sicurezza, ma anche come leva per l’economia locale. La riqualificazione della strada, infatti, potrà facilitare l’accesso alle attività produttive e offrire un’alternativa valida alla viabilità principale, spesso congestionata.

I prossimi passaggi amministrativi

Ora si guarda ai prossimi passaggi amministrativi. Una volta completate le procedure di gara, i lavori potrebbero partire già nei prossimi mesi, dando finalmente risposta a una richiesta attesa da tempo dal territorio

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.