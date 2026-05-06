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Senato, Felicia Gaudiano eletta segretaria della commissione affari costituzionali

Rinnovo dei vertici per la 1ª Commissione in Senato: la senatrice Felicia Gaudiano eletta segretaria con 9 voti. Andrea De Priamo è il nuovo presidente

Alessandra Pazzanese
Felicia Gaudiano

Si sono concluse in Senato le operazioni di voto per il rinnovo dell’ufficio di presidenza della 1ª Commissione permanente Affari costituzionali. L’esito delle urne ha delineato la nuova struttura di comando di uno degli organismi più rilevanti di Palazzo Madama, definendo le figure che guideranno i lavori parlamentari sui temi della presidenza del Consiglio, dell’interno e dell’ordinamento statale.

Felicia Gaudiano eletta segretaria della commissione

Tra i nomi di rilievo emersi dalla votazione spicca quello della senatrice Felicia Gaudiano, esponente del Movimento 5 Stelle, nominata nel ruolo di Segretaria. La parlamentare ha ottenuto un consenso significativo, raccogliendo 9 preferenze tra i componenti dell’organismo. La sua elezione segna una continuità d’impegno istituzionale all’interno della commissione, dove la senatrice si è dichiarata pronta a proseguire il proprio mandato con rigore.

Le dichiarazioni e i nuovi assetti istituzionali

La senatrice ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza del compito che l’attende. “Essere stata eletta con 9 preferenze da parte dei colleghi senatori è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità”, ha affermato Gaudiano, aggiungendo: “Continuerò a svolgere questo incarico con serietà, impegno e spirito di collaborazione, nel rispetto delle istituzioni e del lavoro parlamentare”.

Oltre alla nomina di Gaudiano, l’assetto della commissione vede ora Andrea De Priamo nel ruolo di Presidente. La senatrice ha rivolto un messaggio di buon lavoro al nuovo vertice, estendendo i ringraziamenti anche a chi ha guidato l’organismo nel periodo precedente, menzionando esplicitamente il Presidente uscente Alberto Balboni e il segretario Roberto Cataldi per l’attività svolta negli anni passati a servizio del Paese e delle istituzioni.

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