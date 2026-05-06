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Sanità Pubblica del Mezzogiorno: firmato il protocollo tra ASL Salerno, Brindisi e Matera

Firmato a Salerno il protocollo interregionale tra le ASL di Salerno, Brindisi e Matera per rafforzare la Sanità Pubblica del Mezzogiorno

Comunicato Stampa
Asl Salerno, firmato protocollo sanità del Mezzogiorno

Questa mattina, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, le Aziende Sanitarie Locali di Salerno, Matera e Brindisi hanno firmato il protocollo di collaborazione, cooperazione e consultazione, finalizzato al rafforzamento della Sanità Pubblica del Mezzogiorno.

A sottoscrivere l’importante accordo interregionale sono stati l’ing. Gennaro Sosto, Direttore Generale ASL Salerno, Maurizio De Nuccio, Direttore Generale ASL Brindisi, e Maurizio Friolo, Direttore Generale ASM Matera.

Gli interventi all’incontro di Salerno

Alla firma dell’accordo sono intervenuti:

  • Giacomo Rosa, presidente SVIMAR (Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne)
  • Antonio De Pandis, presidente Federazione delle Associazioni Civiche del Sud
  • Vincenzo Loviso, segretario Cittadinanzattiva Campania
  • Mario Conte, Sindaco di Eboli
  • Filippo Luberto, Sindaco di Grassano
  • Michele Laurino, responsabile enti locali SVIMAR

Gli obiettivi del protocollo interregionale

Le tre Aziende firmatarie del protocollo, consapevoli delle sfide che caratterizzano i sistemi sanitari delle aree del Sud Italia, e riconoscendo nella cooperazione istituzionale uno strumento essenziale per il miglioramento della qualità, equità e sostenibilità dei servizi sanitari pubblici, hanno ritenuto di condividere un percorso Comune strutturato di collaborazione e consultazione permanente Interregionale, basato sulla condivisione delle competenze, delle comuni esperienze e visioni programmatiche.

Con tale accordo le tre aziende consorziate si propongono di:

  1. Rafforzare la Sanità Pubblica del Mezzogiorno, bene comune e diritto fondamentale costituzionalmente sancito;
  2. Promuovere modelli organizzativi e gestionali innovativi adeguati ai bisogni reali delle comunità territoriali;
  3. Contrastare le diseguaglianze territoriali nell’accesso alle cure;
  4. Valorizzare il ruolo delle istituzioni sanitarie come presidi di coesione sociale e sviluppo civile.

I progetti comuni in programma

I progetti comuni che saranno sviluppati riguardano, fra l’altro, la prevenzione primaria e secondaria, e prevedono lo scambio di esperienze congiunte inerenti campagne di educazione alla salute e coinvolgimento del territorio, l’innovazione, la ricerca e la digitalizzazione, la collaborazione su progetti innovativi tecnologici ed organizzativi.

Si punterà inoltre sulla condivisione di dati, indicatori e strumenti di valutazione delle performance (nel rispetto delle normative vigenti), sul rafforzamento del dialogo e della consultazione permanente con Enti Locali, Università, Associazioni e Volontariato, e sulla promozione di una Sanità partecipata, trasparente ed orientata all’ascolto ed alla sostenibilità.

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