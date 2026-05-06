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Affido familiare: al via nel Vallo di Diano un nuovo percorso formativo gratuito, una rete di prossimità per il sostegno ai minori e alle famiglie

Il Consorzio Sociale Ambito S10 lancia un percorso formativo gratuito sull'affido familiare. Primo incontro il 14 maggio al Centro Famiglia di Polla

Comunicato Stampa
Michele di Candia

Promuovere una cultura dell’accoglienza diffusa e costruire una rete di prossimità capace di mettere al centro il benessere dei più giovani e il sostegno reciproco tra famiglie. Con questo obiettivo il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Florio, in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Iris e l’Associazione “Il Cortile”, avvia un nuovo percorso di formazione gratuito dedicato all’affido familiare.

L’iniziativa nasce per rafforzare il tessuto sociale del territorio, offrendo strumenti concreti a cittadini e nuclei familiari disponibili a mettersi in gioco e a diventare parte attiva di una comunità solidale. Il progetto punta a creare una rete capace di affiancare le famiglie nei momenti di maggiore fragilità, garantendo a ogni bambino e bambina il diritto a crescere in un ambiente sereno, stabile e ricco di relazioni significative.

Il primo appuntamento a Polla

Il percorso prenderà ufficialmente il via giovedì 14 maggio alle ore 19.00 presso i locali del “Centro Famiglia” di Polla (Piazza Ritorto). L’incontro inaugurale sarà un’importante occasione di ascolto, confronto e informazione, aperta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al tema dell’affidamento familiare, comprenderne i valori e le implicazioni, e conoscere le opportunità di impegno sociale offerte dal territorio.

“Vogliamo trasformare l’accoglienza in una pratica quotidiana, condivisa e strutturata”, spiegano i promotori. “L’obiettivo è accompagnare cittadini e famiglie in un percorso di consapevolezza e responsabilità, affinché possano diventare una risorsa preziosa per l’intera comunità. Costruire una rete di alleanze significa fare in modo che nessuno si senta solo e che ogni minore possa trovare un contesto favorevole alla propria crescita e realizzazione.”

A chi è rivolto il corso formativo

La formazione è aperta a coppie, sposate o conviventi, e a persone singole, con o senza figli. Grazie al contributo di professionisti qualificati, i partecipanti potranno approfondire i diversi aspetti dell’affido familiare e comprendere come la propria disponibilità possa tradursi in un sostegno concreto, sia per i minori sia per le famiglie che attraversano momenti di difficoltà o transizione.

Il commento del presidente Michele Di Candia

“Il Centro Famiglia rappresenta un presidio fondamentale per il nostro territorio – dichiara il presidente del Consorzio Sociale Ambito S10, Michele Di Candia – non solo come luogo fisico di incontro, ma come spazio vivo di costruzione di relazioni, di supporto e di crescita collettiva. In un contesto sociale sempre più complesso, riteniamo indispensabile investire su politiche di prossimità che mettano al centro la persona e, in particolare, i più giovani.”

“L’affido familiare non è soltanto un istituto giuridico, ma un atto di grande responsabilità civica e umana, capace di generare valore sociale e rafforzare il senso di comunità. Con questo percorso formativo intendiamo accompagnare i cittadini in un cammino di consapevolezza, offrendo strumenti, competenze e sostegno, affinché possano diventare protagonisti attivi di una rete solidale, inclusiva e accogliente.”

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