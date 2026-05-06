Affido familiare: al via nel Vallo di Diano un nuovo percorso formativo gratuito, una rete di prossimità per il sostegno ai minori e alle famiglie

Promuovere una cultura dell’accoglienza diffusa e costruire una rete di prossimità capace di mettere al centro il benessere dei più giovani e il sostegno reciproco tra famiglie. Con questo obiettivo il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Florio, in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Iris e l’Associazione “Il Cortile”, avvia un nuovo percorso di formazione gratuito dedicato all’affido familiare.

L’iniziativa nasce per rafforzare il tessuto sociale del territorio, offrendo strumenti concreti a cittadini e nuclei familiari disponibili a mettersi in gioco e a diventare parte attiva di una comunità solidale. Il progetto punta a creare una rete capace di affiancare le famiglie nei momenti di maggiore fragilità, garantendo a ogni bambino e bambina il diritto a crescere in un ambiente sereno, stabile e ricco di relazioni significative.

Il primo appuntamento a Polla

Il percorso prenderà ufficialmente il via giovedì 14 maggio alle ore 19.00 presso i locali del “Centro Famiglia” di Polla (Piazza Ritorto). L’incontro inaugurale sarà un’importante occasione di ascolto, confronto e informazione, aperta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al tema dell’affidamento familiare, comprenderne i valori e le implicazioni, e conoscere le opportunità di impegno sociale offerte dal territorio.

“Vogliamo trasformare l’accoglienza in una pratica quotidiana, condivisa e strutturata”, spiegano i promotori. “L’obiettivo è accompagnare cittadini e famiglie in un percorso di consapevolezza e responsabilità, affinché possano diventare una risorsa preziosa per l’intera comunità. Costruire una rete di alleanze significa fare in modo che nessuno si senta solo e che ogni minore possa trovare un contesto favorevole alla propria crescita e realizzazione.”

A chi è rivolto il corso formativo

La formazione è aperta a coppie, sposate o conviventi, e a persone singole, con o senza figli. Grazie al contributo di professionisti qualificati, i partecipanti potranno approfondire i diversi aspetti dell’affido familiare e comprendere come la propria disponibilità possa tradursi in un sostegno concreto, sia per i minori sia per le famiglie che attraversano momenti di difficoltà o transizione.

“Il Centro Famiglia rappresenta un presidio fondamentale per il nostro territorio – dichiara il presidente del Consorzio Sociale Ambito S10, Michele Di Candia – non solo come luogo fisico di incontro, ma come spazio vivo di costruzione di relazioni, di supporto e di crescita collettiva. In un contesto sociale sempre più complesso, riteniamo indispensabile investire su politiche di prossimità che mettano al centro la persona e, in particolare, i più giovani.”

“L’affido familiare non è soltanto un istituto giuridico, ma un atto di grande responsabilità civica e umana, capace di generare valore sociale e rafforzare il senso di comunità. Con questo percorso formativo intendiamo accompagnare i cittadini in un cammino di consapevolezza, offrendo strumenti, competenze e sostegno, affinché possano diventare protagonisti attivi di una rete solidale, inclusiva e accogliente.”