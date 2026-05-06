Alburni

Luca Terenziani, “camminatore per passione” sta percorrendo 8.000 km a piedi. Oggi è arrivato a Sant’Angelo a Fasanella

Il camminatore Luca Terenziani è arrivato a Sant’Angelo a Fasanella. La sua impresa da 8.000 km a piedi contro la depressione tocca il Cilento. Leggi la storia.

Alessandra Pazzanese
Luca Terenziani

Luca Terenziani, 43 anni, originario del Veneto e noto per l’impresa in cui si sta cimentando: percorrere a piedi e in solitaria i quasi 8.000 km del Sentiero Italia CAI, è arrivato nel Cilento.

Oggi, l’ex runner agonista e attuale camminatore per passione ha fatto tappa a Sant’Angelo a Fasanella dove è stato accolto da Bernardo Marmo, nota guida escursionista del territorio.

La sfida di Luca: da Trieste alla Sardegna a piedi

Nelle prossime ore Terenziani, partito il 18 maggio 2025 da Muggia (Trieste) con l’obiettivo di raggiungere la Sardegna attraverso un percorso che prevede oltre 350.000 metri di dislivello positivo, attraverserà diversi luoghi del Cilento.

“Il cammino mi ha salvato dalla depressione”

“In uno dei momenti più difficili della mia vita mi sono messo lo zaino in spalla e sono andato a camminare in mezzo alla natura. Farlo, mi ha salvato dalla depressione. Il mio motto è “non mollare mai. Appena molli tutti ti mollano””

ha fatto sapere raccontando della sua impresa seguita, anche sui social, da tantissime persone a cui regala sorrisi e ispirazione attraverso i racconti dei luoghi che attraversa e delle avventure che vive a stretto contatto con la natura.

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