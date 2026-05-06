Inclusione lavorativa e turismo: al via il progetto “A mare tutti” per 20 persone con disabilità

L’Ambito Territoriale Sociale S8 ha pubblicato un bando strategico per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a persone con disabilità. L’iniziativa, inserita nel progetto denominato “A MARE TUTTI”, mira a coniugare il supporto alle categorie fragili con il potenziamento dei servizi turistici locali durante la stagione estiva.

L’intervento nasce in risposta alla manifestazione d’interesse della Regione Campania, approvata con la Delibera di Giunta Regionale n. 770 del 27 dicembre 2024. L’obiettivo primario è favorire l’inserimento lavorativo e sociale attraverso percorsi formativi sul campo, offrendo ai destinatari l’opportunità di operare in contesti professionali dinamici.

Destinatari e comuni coinvolti nel progetto

Il bando prevede l’individuazione di 20 soggetti con disabilità che saranno impiegati presso gli info point situati in diversi comuni del litorale. Le attività avranno una durata complessiva di 4 mesi, garantendo una presenza costante e un supporto informativo qualificato ai turisti e ai cittadini.

I territori interessati dall’attivazione dei tirocini comprendono le principali località costiere dell’Ambito S8:

• Agropoli

• Castellabate

• Montecorice

• San Mauro Cilento

• Pollica

• Casal Velino

• Ascea

• Pisciotta

Modalità di partecipazione e scadenze

Gli interessati a partecipare alla selezione devono presentare la documentazione necessaria presso l’ufficio protocollo dell’Ambito Territoriale Sociale S8. La scadenza per l’invio delle domande è fissata improrogabilmente per le ore 13:00 del 15 maggio 2026.

Tutta la modulistica e i dettagli relativi ai requisiti di accesso sono consultabili sul portale ufficiale dell’ente. La partecipazione a questo avviso rappresenta un passo concreto verso l’abbattimento delle barriere lavorative, promuovendo un modello di turismo accessibile e socialmente responsabile nel Cilento.