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Asd Ritmica Venere trionfa al campionato nazionale Libertas: pioggia di medaglie a San Benedetto del Tronto

Successo straordinario per l'Asd Ritmica Venere ai Nazionali Libertas di ginnastica ritmica: le atlete conquistano podi e medaglie, confermando l'eccellenza del club

Ernesto Rocco
Ritmica Venere

L’Asd Ritmica Venere ha ottenuto risultati di altissimo livello al Campionato Nazionale Libertas di ginnastica ritmica, svoltosi a San Benedetto del Tronto dal 29 aprile al 3 maggio 2026. La delegazione è approdata in pedana con ben 20 ginnaste, le quali hanno dato prova della loro preparazione eseguendo un totale di 40 esercizi durante le giornate di gara.

I podi nel settore silver e promozionale

Le atlete, guidate con competenza dal tecnico Martina Rosamilio, hanno dominato le classifiche in diverse categorie. Nel settore Silver, il bottino è di grande prestigio con 8 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo. Non è stato da meno il settore promozionale, dove le ginnaste hanno conquistato ben 12 ori, 9 argenti e 2 bronzi, portando il medagliere complessivo a livelli record.

Dedizione e lavoro di squadra

Questi traguardi rappresentano l’ennesima conferma di un percorso virtuoso. La dedizione, il sacrificio e il duro lavoro svolto quotidianamente in palestra durante tutto l’anno solare si sono trasformati in risultati tangibili e concreti, celebrando il valore sportivo e la crescita costante di tutto il gruppo della Ritmica Venere.

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