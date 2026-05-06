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Vallo della Lucania, pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti: multe fino a 3.000 euro

Tolleranza zero a Vallo della Lucania contro i "furbetti" dei rifiuti. Nuove isole ecologiche, videosorveglianza e sanzioni pesantissime per tutelare l'ambiente e il decoro.

Redazione Infocilento

La Giunta Comunale di Vallo della Lucania, con la delibera n. 70/2026, ha approvato un importante provvedimento volto a rafforzare il controllo e la tutela dell’ambiente su tutto il territorio cittadino.

L’atto segue l’avvio della procedura di gara per la fornitura di 6 isole ecologiche sopraelevate. Queste strutture, che rappresentano un salto di qualità nella gestione dei rifiuti urbani, saranno accessibili esclusivamente tramite l’utilizzo della tessera dedicata e verranno posizionate in diversi punti strategici del Comune per agevolare il conferimento corretto.

Sanzioni e videosorveglianza: il piano contro gli illeciti

Parallelamente all’ammodernamento delle strutture, l’Amministrazione ha deciso di inasprire i controlli e le sanzioni per contrastare i comportamenti scorretti. Il piano d’azione prevede:

  • Controlli intensificati presso le aree di conferimento;
  • Installazione di moderni sistemi di videosorveglianza;
  • Verifiche puntuali sul corretto utilizzo delle isole ecologiche;
  • Sanzioni amministrative da 1.000 a 3.000 euro per i trasgressori.

L’obiettivo dichiarato è garantire il decoro urbano e il pieno rispetto delle norme ambientali, ponendo fine a usi impropri delle aree di raccolta e a comportamenti illeciti che danneggiano la comunità.

Stop al “pendolarismo dei rifiuti”: avvisati i Comuni confinanti

L’indirizzo fornito dall’Amministrazione Comunale non punta a “fare cassa”, ma a contrastare un fenomeno ormai divenuto intollerabile. Un punto critico riguarda il cosiddetto “pendolarismo dei rifiuti”: per questo motivo, la delibera sarà ufficialmente trasmessa ai Comuni confinanti con Vallo della Lucania, con lo scopo di informare i residenti dei centri limitrofi sulle pesanti sanzioni previste.

La regola stabilita è estremamente semplice: i cittadini residenti e iscritti alla Tari di altri Comuni non possono conferire i propri rifiuti nelle isole ecologiche di Vallo della Lucania. Chi verrà sorpreso a violare tale disposizione incorrerà nelle medesime sanzioni pecuniarie previste per l’abbandono dei rifiuti.

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