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Testimoni di speranza: a Salerno il dialogo tra culture e il nuovo rapporto immigrazione

Giovedì 7 maggio 2026 la Caritas di Salerno ospita "Testimoni di Speranza". Un evento dedicato al dialogo interculturale con la presentazione del Rapporto Immigrazione 2025 e attività laboratoriali

Ernesto Rocco
Andrea Bellandi

È in programma giovedì 7 maggio 2026, presso la Caritas Diocesana di via Bastioni 4, a Salerno, “Testimoni di Speranza: giovani, lingue e comunità”, incontro all’insegna del dialogo e della condivisione, per dar voce a storie ed esperienze che costruiscono ponti tra culture.

La riflessione dell’arcivescovo Bellandi sulla giustizia globale

“Ritornando dal suo viaggio in Africa, Papa Leone tra le altre cose, ha posto una domanda: Cosa fa il Nord del mondo per aiutare il Sud del mondo o quei Paesi dove i giovani oggi non trovano un futuro e quindi vivono questo sogno di voler andare verso il Nord? – osserva l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi – Per Leone XIV a livello mondiale dovremmo lavorare di più per promuovere maggiore giustizia, uguaglianza e lo sviluppo di questi Paesi dell’Africa perché non abbiano la necessità di emigrare. Anche quest’anno il rapporto della Fondazione Migrantes accende i riflettori su questo drammatico scenario che non accenna a diminuire”, ha concluso S.E. Monsignor Bellandi.

Il ruolo del rapporto migrantes nell’analisi sociale

“Il Rapporto rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere in modo approfondito e aggiornato le dinamiche migratorie che interessano il nostro Paese – ha aggiunto il Direttore dell’Ufficio Migrantes, Antonio Bonifacio – Attraverso l’analisi dei dati e delle esperienze raccolte, esso ci aiuta a superare letture superficiali e a cogliere la complessità dei percorsi di vita delle persone migranti. La sua presentazione non è soltanto un momento informativo, ma un’opportunità di riflessione condivisa, capace di orientare scelte pastorali, sociali e istituzionali più consapevoli e attente alla dignità di ogni persona. È anche un invito a rafforzare il nostro impegno come comunità cristiana e civile nell’accoglienza, nell’inclusione e nella promozione umana”, ha concluso Bonifacio.

Il programma dell’evento: laboratori e dati

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi, dal CPIA di Salerno Paulo Freire e dalla Caritas Diocesana, si terrà, dunque, presso la Caritas Diocesana, il 7 maggio, a partire dalle ore 16:30, con l’accoglienza e le attività laboratoriali con gli studenti del CPIA e delle scuole coinvolte. Alle ore 17:45, i saluti istituzionali dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi e, a seguire, la presentazione del Rapporto Immigrazione 2025 di Fondazione Migrantes e Caritas Italiana a cura di Simone Varisco, con analisi dei dati, interventi istituzionali e contributi in più lingue.

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