Omignano: incontro tra imprenditori per “fare impresa nel Cilento”

Si è tenuto ieri, presso la biblioteca comunale di Omignano, l’incontro “Fare impresa nel Cilento”, un momento di confronto dedicato alle sfide e alle opportunità economiche cilentane, voluto dall’associazione “Imprenditori del Cilento”.
I protagonisti dell’incontro
Presenti al tavolo, accanto al presidente Antonio Marino, Vincenzo Boccia, già presidente di Confindustria Italia, e il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli.
In aula erano presenti imprenditori provenienti da diversi comuni del Cilento, rappresentanti di attività consolidate, ma anche giovani che stanno avviando nuovi progetti.
Sviluppo e innovazione: i temi al centro del dibattito
Un dialogo concreto e partecipato che ha messo al centro dell’attenzione obiettivi importanti da raggiungere affinché il Cilento possa accrescere le sue potenzialità.
Si è parlato delle:
- Difficoltà strutturali che frenano la crescita;
- Necessità di investire nella formazione e nell’innovazione;
- Potenzialità ancora inespresse del territorio, soprattutto nei settori del turismo, dell’agroalimentare e dei servizi.