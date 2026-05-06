Attualità

Omignano: incontro tra imprenditori per “fare impresa nel Cilento”

Un dialogo concreto e partecipato che ha messo al centro dell’attenzione obiettivi importanti da raggiungere affinché il Cilento possa accrescere le sue potenzialità

Chiara Esposito

Si è tenuto ieri, presso la biblioteca comunale di Omignano, l’incontro “Fare impresa nel Cilento”, un momento di confronto dedicato alle sfide e alle opportunità economiche cilentane, voluto dall’associazione “Imprenditori del Cilento”.

I protagonisti dell’incontro

Presenti al tavolo, accanto al presidente Antonio Marino, Vincenzo Boccia, già presidente di Confindustria Italia, e il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli.

In aula erano presenti imprenditori provenienti da diversi comuni del Cilento, rappresentanti di attività consolidate, ma anche giovani che stanno avviando nuovi progetti.

Sviluppo e innovazione: i temi al centro del dibattito

Un dialogo concreto e partecipato che ha messo al centro dell’attenzione obiettivi importanti da raggiungere affinché il Cilento possa accrescere le sue potenzialità.

Si è parlato delle:

  • Difficoltà strutturali che frenano la crescita;
  • Necessità di investire nella formazione e nell’innovazione;
  • Potenzialità ancora inespresse del territorio, soprattutto nei settori del turismo, dell’agroalimentare e dei servizi.
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