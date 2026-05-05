Campionati Provinciali

Il Sicignano vola in Prima Categoria: Camara firma il gol promozione, esplode la festa alburnina

Festa per il Sicignano: la vittoria sul Caprioli vale la promozione in Prima Categoria. Numeri da record, le voci dei protagonisti e l'annuncio del sindaco

Antonio Pagano

Grazie alla vittoria contro il Caprioli, il Sicignano stacca di tre punti proprio la seconda e vola in Prima categoria. A decidere la gara la rete di Camara.

Un campionato equilibrato dove si è deciso tutto all’ultima giornata, giocata lo scorso 26 aprile. La squadra alburnina ha chiuso il proprio raggruppamento a quota 55 punti: in 24 giornate hanno ottenuto 18 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. I numeri stagionali confermano la forza del gruppo, che vanta il miglior attacco del campionato con 66 reti realizzate e la terza miglior difesa del torneo con 27 reti incassate.

Le parole dei protagonisti

Al termine della gara è partita la festa in casa Sicignano. C’è grande entusiasmo nelle parole dei dirigenti e della guida tecnica per un traguardo storico.

Il commento della società e della dirigenza

“È una soddisfazione incredibile, siamo un piccolo paese, una realtà piccola, e tutti questi ragazzi qua (sugli spalti) sono loro la nostra vittoria”, ha detto Luca Giglio, dirigente della società.

“È una gioia incontenibile, abbiamo fatto qualcosa di straordinario”, ha invece detto il dirigente Raffaele Mandia.

“Stiamo pensando già all’anno prossimo, costruiremo una squadra competitiva perché vogliamo crescere ancora ancora, siamo partiti dalla terza categoria, siamo un piccolo paese e vedere 250 persone fare un’ora e mezza di macchina per venire a tifare per noi è una grande vittoria sia sul campo che per il paese”, ha sottolineato Guido D’Ambrosio, altro membro della società.

L’analisi di mister Mandia: “Fatto cose impossibili”

“È il merito soprattutto di tutta la società, dei miei ragazzi, abbiamo incominciato un campionato molto molto difficile, con delle sconfitte le prime 4 partite, ci siamo compattati, abbiamo portato 200-300 persone dal nostro paese, significa che per noi è questa la vittoria. Siamo contenti perché ci sono molti ragazzi del posto quindi per noi c’è più di una soddisfazione, abbiamo giocato su un campo in casa che non è il nostro, abbiamo fatto delle cose secondo me impossibili da pensare ad inizio campionato e ci siamo riusciti finalmente”, ha commentato l’allenatore Antonio Mandia.

L’annuncio del sindaco: novità per lo Stadio cittadino

Soddisfazione espressa anche dal sindaco Giacomo Orco, che ha colto l’occasione per annunciare importanti novità per l’impianto sportivo locale.

“È stato un campionato straordinario, i ragazzi hanno fatto veramente un anno incredibile, una società che ha lavorato tantissimo e questi sono i risultati. Sicignano oggi guarda avanti, guarda al futuro e soprattutto con una nuova avventura che incomincia in prima categoria sarà straordinario, anche nel nuovo impianto sportivo a Sicignano, non vediamo l’ora di iniziare”, ha concluso il primo cittadino.

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