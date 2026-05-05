Elezioni a San Giovanni a Piro, sindaco Palazzo: «termineremo 15mln di opere pubbliche»

Le elezioni amministrative, in programma il 24 e il 25 Maggio, interesseranno anche il comune di San Giovanni a Piro. A scendere nuovamente in campo è il Sindaco in carica Ferdinando Palazzo con la lista “InComune”.

La compagine presenta al suo interno diversi amministratori uscenti, ma anche nuovi candidati che per la prima volta si affacciano al mondo politico locale.

Il bilancio del Sindaco: “Squadra compatta in 11 anni di amministrazione”

Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza del percorso condiviso finora, dichiarando:

“La politica è una cosa seria e chi si candida per guidare un paese per la terza volta, come nel mio caso, è perché negli anni ha avuto al suo fianco una squadra compatta. Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio amministrativo perché in 11 anni abbiamo lavorato tanto.”

Palazzo ha poi tracciato la linea per il futuro del territorio: “Ed oggi partiamo proprio da quel lavoro fatto per completare la nostra visione del Comune e di un paese che sia sempre di più al servizio dei cittadini e una bomboniera per accogliere i nostri ospiti”.

I progetti per il futuro: 15 milioni di euro di opere pubbliche

Per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere nei prossimi 5 anni, il Sindaco Palazzo ha menzionato tutte le opere pubbliche che verranno completate, ponendo l’accento sugli investimenti in corso:

“Abbiamo in corso circa 15 milioni di euro di interventi. Tutti elementi e opere pubbliche fondamentali per il nostro paese che daranno servizi aggiuntivi ad un Comune che, da quando è amministrato dalla nostra squadra, è arrivato ad essere la quinta località balneare più bella d’Italia”.