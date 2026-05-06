Cilento

Capaccio, droni e Carabinieri incastrano azienda per scarichi illeciti

Operazione congiunta tra Carabinieri Forestali e Guardie Accademia Kronos a Capaccio-Paestum: scoperto scarico di reflui inquinanti. Sequestrati impianti e denunciato il titolare

Redazione Infocilento
Sequestro azienda Capaccio

Importante operazione finalizzata a contrastare l’illecito smaltimento di rifiuti da parte di una azienda salernitana. L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio-Paestum, unitamente al personale dell’ARPAC e al personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS.

L’indagine con i droni e il colpo di scena

L’attività investigativa si è avvalsa di appostamenti mirati e dell’impiego di droni in dotazione al Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos. Grazie a questi strumenti tecnologici, è stato possibile cogliere l’azienda in flagranza di reato mentre smaltiva illecitamente i reflui inquinanti all’interno dei canali esterni.

La scoperta della rete di scarichi abusivi

Nonostante le notevoli dimensioni della struttura, il personale operante è riuscito a individuare i meccanismi ritenuti di frode ambientale. Dopo ore di ricerche e ispezioni di tombini effettuate in condizioni climatiche difficili, è stata scoperta una complessa rete di “troppo pieni” e saracinesche. Attraverso questo sistema, l’imprenditore avrebbe riversato i reflui nei fossi e nei canali esterni all’azienda. Sono state inoltre rilevate significative incongruenze tra le linee di lavorazione e la documentazione ufficiale presentata agli ispettori.

Denunce e sequestri dell’impianto

Preso atto del fenomeno di possibile inquinamento, aggravato dalla vicinanza a terreni coltivati, i militari hanno denunciato l’imprenditore a piede libero. Contestualmente, si è proceduto al sequestro di tombini, condotte interrate, sistemi di scarico, un impianto di depurazione e una linea di lavorazione.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.