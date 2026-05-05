Curiosità

L’addio a Clementina Caggiano: Pertosa piange la sua centenaria simbolo

Pertosa saluta Clementina Caggiano, scomparsa a 103 anni. Il ricordo di una donna simbolo che ha attraversato un secolo di storia diventando memoria viva della comunità

Erminio Cioffi

La comunità di Pertosa si raccoglie nel dolore e nel ricordo per la scomparsa di Clementina Caggiano, per tutti semplicemente “Nonna Clementina”, venuta a mancare all’età di 103 anni.

Un secolo di storia e valori autentici

Nata il 5 novembre 1923, Clementina ha attraversato un intero secolo di storia, diventando nel tempo una figura simbolica per il paese. Non solo testimone di epoche e cambiamenti, ma esempio concreto di dedizione, lavoro e valori autentici. Una donna che ha saputo incarnare, con semplicità e forza, l’identità più profonda della comunità pertosana.

Il ricordo del centenario e l’affetto del paese

Solo pochi anni fa, Pertosa aveva celebrato con affetto il suo centesimo compleanno, un momento di festa condivisa che oggi si trasforma in memoria preziosa. In quella occasione, come oggi, emergeva con chiarezza il legame forte tra Clementina e il suo paese, costruito giorno dopo giorno, attraverso una vita fatta di sacrifici, dignità e amore per la famiglia e per la propria terra.

Il cordoglio delle istituzioni e della cittadinanza

Il cordoglio è unanime. L’Amministrazione Comunale, insieme a tutta la cittadinanza, ha espresso vicinanza ai familiari, sottolineando come nella lunga esistenza di “Nonna Clementina” «sia racchiusa la forza della memoria e dell’identità della nostra comunità».

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