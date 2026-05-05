Campionati Provinciali

Città di Pontecagnano da sogno: è secondo posto e finale playoff

Impresa del Città di Pontecagnano: batte l'Agropoli, blindando il secondo posto a 71 punti e volando in finale playoff. Scopri i dettagli della festa gialloblù

Augusto Salerno

Il Città di Pontecagnano chiude la stagione regolare con un traguardo straordinario. Grazie alla vittoria ottenuta nello scontro diretto contro l’Agropoli, la formazione guidata da mister Di Palma blinda il secondo posto nel girone D di Promozione, raggiungendo quota 71 punti.

Un’impresa sportiva: l’accesso diretto alla finalissima

Un risultato che va oltre la semplice classifica: in virtù dell’ampio distacco sulla quinta posizione, i gialloblù accedono direttamente alla finale playoff di girone. Al fischio finale è esplosa la festa tra i giocatori e i tifosi, consapevoli di aver compiuto un’impresa sportiva di altissimo livello.

Stagione incredibile: ora il Pontecagnano vuole continuare a sognare

Quella del Pontecagnano è stata una stagione incredibile e, per molti versi, inaspettata. Partiti senza i favori del pronostico, i ragazzi di Di Palma hanno mostrato una costanza e una solidità fuori dal comune, riuscendo a mettersi alle spalle piazze molto più blasonate. Ora l’attenzione si sposta sulla finalissima, con la consapevolezza che questa squadra non vuole smettere di sognare il salto di categoria.

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