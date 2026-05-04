Il Cilento celebra la solennità di sant’Irene: tra fede e storia millenaria

La giornata del 5 maggio rappresenta per diverse comunità un momento di profonda spiritualità e partecipazione collettiva. La solennità di sant’Irene, vergine e martire del IV secolo, unisce oggi le tradizioni della Chiesa cattolica, di quella ortodossa e di quella copta in un unico atto di venerazione che affonda le sue radici nei primi secoli del cristianesimo. La figura della santa, la cui testimonianza di fede risale probabilmente all’epoca delle persecuzioni sotto l’imperatore Diocleziano, continua a essere un punto di riferimento per l’identità religiosa di molti territori, in particolare nel Cilento.

Le origini storiche e il racconto della conversione

La ricostruzione della vita di sant’Irene appare articolata a causa della sovrapposizione, nel corso dei secoli, di diverse figure agiografiche omonime. La martire celebrata in questa data viene indicata come originaria di Tessalonica o Lecce, figlia di Licinio, colui che sarebbe diventato socio di Costantino nella firma dell’editto di tolleranza religiosa.

La narrazione tramandata descrive la giovane, inizialmente chiamata Penelope, confinata dal padre in una torre dall’età di sei anni. Il passaggio fondamentale della sua esistenza avviene sei anni dopo, quando, attraverso l’incontro spirituale con il precettore Ampeliano e un successivo intervento angelico, la giovane abbraccia il cristianesimo assumendo il nome di Irene. La sua scelta di fede e il voto di castità scatenarono l’ira del padre, che la condannò a morte. Tuttavia, gli eventi miracolosi che seguirono, tra cui la sopravvivenza ai supplizi e la conversione dello stesso Licinio, segnarono l’inizio di una lunga scia di devozione.

Il martirio e la testimonianza estrema

Nonostante la conversione paterna, la persecuzione contro Irene riprese sotto il governatore Ampelio. La giovane affrontò numerosi supplizi senza mai abiurare la propria fede, protetta, secondo la tradizione, da interventi celesti. L’epilogo della sua vita terrena avvenne con la decapitazione, un martirio accettato con estrema serenità che ha consacrato la sua figura tra le grandi testimoni della Chiesa primitiva. La diffusione del suo culto presso i cristiani copti conferma ulteriormente l’antichità e l’importanza storica di questa devozione.

Il legame profondo con Magliano Nuovo

Nel cuore del Cilento, la frazione di Magliano Nuovo, nel comune di Magliano Vetere, custodisce una delle tradizioni più sentite legate alla santa. Qui, la chiesa dedicata a sant’Irene conserva un’effige storica che diventa il centro delle celebrazioni ogni 5 maggio. La comunità locale manifesta il proprio legame con la martire attraverso una solenne processione per le vie del borgo, accompagnata da riti liturgici e manifestazioni civili.

Questo legame storico-religioso si è consolidato a partire dal XVII secolo, epoca in cui fu edificata la chiesa parrocchiale. Da allora, il culto è diventato un elemento inscindibile della cultura cilentana, rappresentando non solo un atto liturgico, ma una vera e propria espressione dell’eredità sociale e spirituale della popolazione locale.