Cilento

Castellabate inaugura la stagione degli eventi con le domeniche di Lungomare Vivo

Al via il calendario eventi di Castellabate con "Lungomare Vivo": tre domeniche di spettacoli, mercatini e animazione per famiglie sul lungomare di Santa Maria.

Comunicato Stampa
Lungomare Vivo

Anche quest’anno il Comune di Castellabate dà il via al suo ricco calendario di eventi, pronto ad essere presentato nei prossimi giorni, con l’ormai consueto appuntamento con le domeniche di “Lungomare Vivo” in programma il 10, 17 e 24 maggio. Tre giornate all’insegna dell’intrattenimento per grandi e piccoli sullo splendido lungomare completamente pedonale di “Punta dell’Inferno”, nella frazione Santa Maria. In uno scenario suggestivo a due passi dal mare, in attesa delle luci del tramonto, si alterneranno dalle ore 16:30 tantissimi spettacoli per un pomeriggio di grande divertimento rivolto principalmente alle famiglie e ai più giovani.

Animazione, laboratori e artigianato locale

Il programma prevede per le domeniche del 10 e 17 maggio animazioni, mercatini dell’artigianato ed esposizioni d’arte, ma anche tanti laboratori originali come quello dedicato alla festa della mamma, di pittura o quello dedicato alla realizzazione della pasta. Non mancheranno gonfiabili, mascotte e artisti di strada che regaleranno sorrisi e piccoli doni a tutti i presenti.

Lo sport e la musica per il gran finale

Il tutto sarà ancora più impreziosito in occasione dell’ultimo appuntamento previsto per il 24 maggio, dove si terrà anche la cerimonia di inaugurazione della seconda edizione del “Castellabate Beach Soccer” sulla spiaggia dello “Scario”, con il gran finale che prevede lo spettacolo musicale dalle ore 21:00 dei “Taramurria”.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

“Lungomare Vivo rappresenta la manifestazione che segna l’inizio della nostra programmazione di eventi che si prolungherà fino al mese di dicembre. La quinta edizione punta ad essere un vero assaggio di estate con dei pomeriggi trascorsi in serenità lungo il nostro caratteristico litorale, per l’occasione reso completamente pedonale. Una manifestazione che, ogni anno, richiama sul territorio centinaia di famiglie”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Eventi come Lungomare Vivo rappresentano un’importante occasione anche per il tessuto commerciale locale. La presenza di mercatini, esposizioni e iniziative diffuse contribuisce a valorizzare le attività del territorio, creando movimento e opportunità per gli operatori. È un modo concreto per unire intrattenimento e promozione economica, sostenendo le nostre realtà locali”, dichiara l’Assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia.

“Questa manifestazione è pensata soprattutto per le famiglie con l’obiettivo di offrire momenti di aggregazione sana e di qualità in uno dei luoghi più iconici del nostro territorio. Lungomare Vivo è il frutto di un lavoro di squadra e della collaborazione con le associazioni, che rappresentano un valore fondamentale per la riuscita di iniziative come questa”, aggiunge il Consigliere allo Spettacolo, Clemente Migliorino.

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