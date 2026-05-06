Cilento

Gaza e il diritto al sogno: Agropoli tra le 100 sale italiane ad ospitare la proiezione di The Sea

Oggi oltre 100 sale italiane proiettano The Sea per l'emergenza sanitaria a Gaza. Ad Agropoli proiezione e dibattito live con Giulia Innocenzi

Redazione Infocilento
Cineteatro De Filippo

Nella giornata di oggi, 6 maggio, l’Italia si mobilita attraverso il grande schermo per rispondere alla persistente emergenza sanitaria a Gaza. Si tratta di un evento di portata nazionale che coinvolgerà simultaneamente oltre 100 sale cinematografiche su tutto il territorio italiano, unendo cultura e impegno civile in un’unica serata dedicata alla riflessione e al supporto concreto.

La proiezione di The Sea al Cineteatro di Agropoli

Tra le realtà aderenti all’iniziativa spicca il Cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli, che alle ore 21:00 ospiterà la proiezione di The Sea. L’opera si presenta come un road movie essenziale e un racconto di formazione che vede protagonista un dodicenne palestinese. Il giovane sfida i checkpoint e le restrizioni territoriali nel tentativo di raggiungere e vedere il mare. La pellicola riesce a intrecciare momenti di forte tensione a passaggi di estrema tenerezza, mettendo al centro della narrazione il diritto di un bambino a sognare. Il costo del biglietto per accedere alla serata è fissato a 7,00 euro.

Approfondimenti e dibattito in diretta streaming

La serata non si esaurirà con la visione del film. Al termine della proiezione è previsto un momento di approfondimento in live streaming di grande rilevanza informativa. Gli spettatori potranno assistere a un collegamento con la Global Sumud Flotilla, attualmente in navigazione verso Gaza. Il dibattito vedrà protagonista la giornalista Giulia Innocenzi, la quale dialogherà con la vicedirettrice de Il Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, per fare il punto sulla situazione umanitaria e sulle finalità della spedizione marittima.

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