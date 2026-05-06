Battipaglia, nuovo calendario estivo per la raccolta differenziata: «regole chiare per una fascia litoranea più pulita e accogliente»

Il comune di Battipaglia rafforza il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e il decoro della fascia costiera in vista della stagione estiva 2026. Con l’Ordinanza Sindacale n. 66 del 6 maggio 2026, è stato definito il nuovo calendario di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti per stabilimenti balneari, attività presenti sul litorale, cittadini e turisti, con decorrenza dal 1° giugno al 14 settembre 2026.

«La raccolta differenziata è uno strumento fondamentale per garantire pulizia, sicurezza e qualità ambientale lungo la nostra costa» si legge nell’ordinanza. «L’afflusso turistico estivo richiede organizzazione, responsabilità e collaborazione da parte di tutti. Con questa ordinanza fissiamo regole chiare, orari precisi e modalità uniformi per assicurare un servizio efficiente e un territorio accogliente».

Le regole per stabilimenti balneari e attività

L’ordinanza stabilisce l’obbligo di raccolta differenziata “porta a porta” per tutte le attività balneari, con esposizione dei contenitori dalle 21:00 alle 5:00 nei giorni previsti per il ritiro.

Sono inoltre dettagliate le modalità di separazione dei rifiuti:

Organico

Multimateriale leggero

Secco indifferenziato

Carta e cartone

Vetro

Ogni stabilimento dovrà essere dotato di contenitori propri o forniti in comodato d’uso, mantenuti sempre in perfetto stato di igiene.

Tolleranza zero per gli illeciti: previste sanzioni severe

«È vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico o utilizzare contenitori non autorizzati» sottolinea la sindaca. «Comportamenti scorretti mettono a rischio la salute pubblica, il decoro urbano e l’immagine della nostra città. Le sanzioni previste sono severe e saranno applicate senza eccezioni».

Isola ecologica di riferimento: Per esigenze straordinarie o conferimenti aggiuntivi, resta attiva la piattaforma ecologica comunale di via Spineta, con orari differenziati tra periodo estivo e invernale.

La sindaca Francese conclude con un appello alla collaborazione: «La fascia costiera è uno dei luoghi più preziosi di Battipaglia. La sua tutela dipende dall’impegno quotidiano di ciascuno di noi. Ringrazio la società Alba Srl, la Polizia Municipale e tutti gli operatori coinvolti per il lavoro che svolgeranno nei prossimi mesi. Insieme possiamo garantire un’estate più pulita, ordinata e rispettosa dell’ambiente»