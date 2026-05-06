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Battipaglia, nuovo calendario estivo per la raccolta differenziata: «regole chiare per una fascia litoranea più pulita e accogliente»

Al via dal 1° giugno il nuovo calendario estivo per la raccolta differenziata sulla costa di Battipaglia. Ecco tutte le regole dell'ordinanza

Antonio Elia
Isola Ecologica

Il comune di Battipaglia rafforza il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e il decoro della fascia costiera in vista della stagione estiva 2026. Con l’Ordinanza Sindacale n. 66 del 6 maggio 2026, è stato definito il nuovo calendario di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti per stabilimenti balneari, attività presenti sul litorale, cittadini e turisti, con decorrenza dal 1° giugno al 14 settembre 2026.

«La raccolta differenziata è uno strumento fondamentale per garantire pulizia, sicurezza e qualità ambientale lungo la nostra costa» si legge nell’ordinanza. «L’afflusso turistico estivo richiede organizzazione, responsabilità e collaborazione da parte di tutti. Con questa ordinanza fissiamo regole chiare, orari precisi e modalità uniformi per assicurare un servizio efficiente e un territorio accogliente».

Le regole per stabilimenti balneari e attività

L’ordinanza stabilisce l’obbligo di raccolta differenziata “porta a porta” per tutte le attività balneari, con esposizione dei contenitori dalle 21:00 alle 5:00 nei giorni previsti per il ritiro.

Sono inoltre dettagliate le modalità di separazione dei rifiuti:

  • Organico
  • Multimateriale leggero
  • Secco indifferenziato
  • Carta e cartone
  • Vetro

Ogni stabilimento dovrà essere dotato di contenitori propri o forniti in comodato d’uso, mantenuti sempre in perfetto stato di igiene.

Tolleranza zero per gli illeciti: previste sanzioni severe

«È vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico o utilizzare contenitori non autorizzati» sottolinea la sindaca. «Comportamenti scorretti mettono a rischio la salute pubblica, il decoro urbano e l’immagine della nostra città. Le sanzioni previste sono severe e saranno applicate senza eccezioni».

Isola ecologica di riferimento: Per esigenze straordinarie o conferimenti aggiuntivi, resta attiva la piattaforma ecologica comunale di via Spineta, con orari differenziati tra periodo estivo e invernale.

La sindaca Francese conclude con un appello alla collaborazione: «La fascia costiera è uno dei luoghi più preziosi di Battipaglia. La sua tutela dipende dall’impegno quotidiano di ciascuno di noi. Ringrazio la società Alba Srl, la Polizia Municipale e tutti gli operatori coinvolti per il lavoro che svolgeranno nei prossimi mesi. Insieme possiamo garantire un’estate più pulita, ordinata e rispettosa dell’ambiente»

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