Attualità

Capaccio Paestum: inaugurata la Cupola Geodetica di Licinella

Giornata storica a Capaccio Paestum: il sindaco Gaetano Paolino inaugura la Cupola Geodetica a Licinella, una nuova palestra per la comunità scolastica

Alessandra Pazzanese

Giornata storica per Capaccio Paestum: questa mattina, in località Licinella, è stata inaugurata la Cupola Geodetica adibita a Palestra Comunale messa a disposizione delle scuole del territorio.

A tagliare il nastro il Sindaco, Gaetano Paolino, con l’Amministrazione Comunale. Presente anche la comunità scolastica dell’I.C. Capaccio Paestum, sede di Torre – Licinella, con il Dirigente Vincenzo Fauceglia.

L’amministrazione comunale ha accolto l’istanza del Comitato di quartiere “Torre di Paestum”, presieduto da Clementina Miano, di mettere la struttura a disposizione della comunità scolastica.

Il commento

“Inauguriamo un’opera che viene da lontano, bisogna dirlo, ma bisogna dire anche che abbiamo lavorato tanto per renderla fruibile e riqualificare l’area che la circonda che era diventata un’area abbandonata e piena di rifiuti” ha detto Paolino nel suo discorso inaugurale.

I piccoli alunni delle scuole della zona hanno rivolto dei pensieri di apprezzamento per l’opera e cantato l’inno nazionale prima del taglio della torta di buon augurio.

Una giornata di festa, dunque, che sancisce non solo la consegna della Cupola alla comunità, ma anche l’inizio della fruizione della palestra per gli alunni dell’area di Torre – Licinella.

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