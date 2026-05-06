Attualità

Casal Velino: il futuro del Centro Ardisani riparte dai giovani

Pubblicato l'avviso per la gestione di Velinia Hub a Casal Velino: il Centro Ardisani diventa un polo strategico per l'imprenditoria e la cultura giovanile nel Cilento

Redazione Infocilento
Piscina Casal Velino

È stato pubblicato oggi l’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto gestore del bene pubblico destinato alla realizzazione del progetto “Velinia Hub”. Si tratta di un’iniziativa strategica che mira a dare nuova vita al Centro Polifunzionale Ardisani, situato in località Bivio Acquavella, nel Comune di Casal Velino.

Obiettivi e visione del progetto

Velinia Hub nasce con un intento chiaro: trasformare questo spazio in un punto di riferimento per le nuove generazioni e per l’intera comunità. L’obiettivo è creare un luogo capace di generare opportunità, stimolare la partecipazione e accompagnare percorsi di crescita personale e professionale attraverso un approccio inclusivo.

Finanziamenti e partenariati istituzionali

Il progetto è finanziato nell’ambito del Bando ANCI per l’assegnazione di spazi e immobili pubblici a giovani under 35 (II edizione). L’iniziativa è inoltre co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili 2023 (CUP C72C25000110005).

Innovazione sociale nell’Unione dei Comuni Velini

Promossa dall’Unione dei Comuni Velini, l’iniziativa rappresenta un passo concreto verso un modello di sviluppo territoriale fondato sulla rigenerazione urbana e sull’innovazione sociale. Il Centro Polifunzionale Ardisani diventerà così un hub dinamico dedicato alla cultura, alla creatività, all’imprenditorialità giovanile e alla cittadinanza attiva.

Una struttura moderna nel cuore del Cilento

Già oggetto di importanti interventi di riqualificazione, realizzati anche grazie ai fondi PNRR, la struttura si presenta oggi come uno spazio moderno, accessibile e pienamente funzionale. Inserito nello straordinario contesto del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il centro è ora pronto ad accogliere idee, energie e nuove progettualità.

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