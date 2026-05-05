Elezioni a Laurino: è sfida a due tra Fiorentino Nese e Francesco Gregorio. Spicca il “caso” dei fratelli rivali

Entra nel vivo la campagna elettorale nel Comune di Laurino per le imminenti elezioni amministrative. A contendersi la guida del paese saranno due liste civiche, guidate rispettivamente da Paolo Fiorentino Nese e Francesco Gregorio. Una sfida che sta già facendo discutere i cittadini, non solo per i programmi elettorali ma anche per alcune singolari dinamiche familiari all’interno delle compagini.

La lista “L’alternativa. Uniti per Laurino e Villa Littorio” con Fiorentino Nese

Paolo Fiorentino Nese, originario della frazione Villa Littorio di Laurino e infermiere in servizio presso l’Ospedale di Roccadaspide, è a capo della lista civica denominata “L’alternativa. Uniti per Laurino e Villa Littorio”. Fiorentino Nese è anche un consigliere uscente della compagine guidata dall’attuale sindaco, Romano Gregorio, e ha voluto proporsi ai cittadini, come dichiarato, per mettersi al servizio ad esclusivo beneficio della comunità.

Ai microfoni di InfoCilento, Paolo Fiorentino Nese ha accennato i punti del suo programma elettorale che mira a dedicare attenzione al Capoluogo, alla frazione Villa Littorio e all’area rurale di Pruno e insiste su temi importanti come i servizi sanitari e assistenziali.

Fiorentino Nese non ha mancato di commentare un dato che ha destato grande curiosità: nella sua compagine ci sono dei parenti a lui molto stretti come la moglie e il cognato, ma figura anche Ennio Giovanni Gregorio, fratello del sindaco uscente, Romano Gregorio e del candidato a sindaco della lista concorrente, Francesco Gregorio:

“Ci sono delle parentele nella mia lista, ma dobbiamo superare i pregiudizi perché si tratta una squadra compatta e competente che guarda oltre le dinamiche familiari, anzi il confronto sia lontano da questo, perché i miei candidati sono, prima di tutto, tutte persone che mirano a fare il bene del paese” ha fatto sapere, tra le altre cose, Fiorentino Nese.

La lista “ViviAmo Laurino e Villa” con Francesco Gregorio

Sul fronte opposto scende in campo Francesco Gregorio, imprenditore del settore edile di Laurino, a capo della lista denominata “ViviAmo Laurino e Villa”. Gregorio è il fratello del sindaco uscente, Romano Gregorio, il quale, dopo lunghi anni di esperienza amministrativa da primo cittadino, ha deciso di non riproporsi per questa tornata elettorale.

Gregorio ha così motivato la sua discesa in campo:

“Mi sono candidato a Sindaco nella lista VIVIAMO LAURINO E VILLA con il desiderio sincero di servire la comunità, ascoltare le esigenze dei cittadini e lavorare insieme per costruire un futuro migliore per tutti. Il mio impegno è chiaro: operare con trasparenza, onestà e dedizione, ascoltare i bisogni delle famiglie, dei giovani, degli anziani e dei lavoratori, sostenere lo sviluppo economico e occupazionale, migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture, tutelare l’ambiente e rafforzare la partecipazione civica”.

Ai microfoni di InfoCilento, Gregorio ha illustrato il suo programma elettorale e non ha mancato di commentare un dato curioso: nell’altra compagine, quella guidata da Paolo Fiorentino Nese, si è candidato suo fratello, Giovanni Ennio Gregorio, ma il candidato Sindaco ha annunciato che sarà una campagna elettorale all’insegna della democrazia e che la sua è una squadra pronta ad amministrare nell’interesse della collettività.