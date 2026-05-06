Attualità

Nasce l’associazione la “Rotta dei Focei”: siglato l’accordo internazionale tra Ascea, Focea e Saronikos

La delegazione è diretta a L'Escala per il primo simposio della Rotta alla quale si uniranno anche il comune spagnolo e il comune di Marsiglia

Comunicato Stampa

È nata oggi, ufficialmente, l’Associazione “La Rotta dei Focei – The Route of the Phocaeans”, nella Sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli, segnando un passaggio operativo e concreto per il progetto internazionale promosso dal comune di Ascea.

La giornata

L’incontro ha visto una significativa partecipazione istituzionale e un clima di forte condivisione tra i territori coinvolti. Ad aprire i lavori sono stati il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio, seguiti dagli interventi dei rappresentanti dei comuni partner: Stefano Sansone per Ascea, Saniye Fıçı per Focea (Turchia) e Dimitrios Papachristou per Saronikos (Grecia). Collegato da remoto il sindaco di L’Escala (Spagna), Josep Bofill Testart.

Siglato l’accordo

L’iniziativa, moderata dalla direttrice dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia Tiziana D’Angelo, è stata scandita da momenti istituzionali e culturali come l’esecuzione del brano “Focei Focei” di Liberato Liliano. Momento centrale della giornata è stata la firma, dinanzi al notaio, dello Statuto che sancisce formalmente la nascita dell’Associazione e dà avvio al percorso condiviso tra le comunità coinvolte nel progetto.

Il commento

«Oggi abbiamo dato forma concreta a un percorso comune: con la firma dell’atto costitutivo avviamo una collaborazione tra territori uniti dalla storia dei Focei e proiettati verso nuove opportunità nel Mediterraneo. Napoli rappresenta il punto di partenza ideale di questa rotta, che da oggi prende vita e che nei prossimi anni si svilupperà attraverso iniziative e progettualità condivise a livello europeo» ha dichiarato nel suo intervento il Sindaco di Ascea Stefano Sansone.

I progetti futuri

La nascita dell’Associazione è parte di un percorso più ampio che guarda già ai prossimi appuntamenti internazionali: le delegazioni si riuniranno a L’Escala (Spagna) per il primo simposio della Rotta dei Focei, proseguendo un lavoro di rete che punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale comune e a rafforzare la cooperazione tra territori del Mediterraneo.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.