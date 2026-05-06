Agropoli, nasce il Tresino Trails Park: la nuova frontiera dello sport outdoor e della valorizzazione territoriale

Il connubio tra sport, natura incontaminata e promozione del territorio trova una nuova e ambiziosa espressione nel Cilento. Ad Agropoli nasce ufficialmente la Tresino Trails Park, una nuova realtà associativa che si pone l’obiettivo di valorizzare l’area locale attraverso la pratica delle discipline all’aria aperta. Il progetto intende fare leva su panorami mozzafiato per aggregare una comunità attiva e appassionata, trasformando lo sport in un volano per il turismo sostenibile.

La visione dei fondatori tra sostenibilità e turismo sportivo

L’associazione nasce da una precisa filosofia condivisa dai suoi promotori, i quali intendono coniugare la passione per l’attività fisica con il rispetto e la tutela dell’ambiente. Ai microfoni della stampa, i fondatori hanno delineato i pilastri su cui poggia l’intera iniziativa, dichiarando: “valorizzazione del territorio, sostenibilità e condivisione della passione per lo sport.” L’ambizione a lungo termine è quella di strutturare un’offerta in grado di attrarre flussi turistici legati al benessere e all’avventura. I fondatori hanno infatti anticipato lo sviluppo di futuri progetti mirati a consolidare la Tresino Trails Park come un vero e proprio punto di riferimento per il turismo sportivo locale.

Il calendario degli eventi si accende a maggio

Per tradurre la visione in azioni concrete, l’associazione ha già predisposto un programma di appuntamenti per la stagione primaverile, pensato per coinvolgere diverse tipologie di sportivi e appassionati della natura.

Il debutto ufficiale della programmazione è fissato per il 10 maggio con il raduno “Ride Party”, un evento ideato come un momento di aggregazione, socialità e divertimento per tutti gli amanti delle due ruote e non solo.

Successivamente, il 17 maggio, sarà la volta della “Fusion Experience”. Si tratta di un’iniziativa originale e multidisciplinare che promette un’esperienza sportiva completa. L’evento combinerà tre diverse attività – kayak, trekking e mountain bike – offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere il territorio a stretto contatto con la natura e da diverse prospettive.