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Memorial Umberto Mirarchi: a Matinella una giornata tra sport, solidarietà e sicurezza stradale

Il 10 maggio il Palazzetto dello Sport di Matinella ospita la seconda edizione del Memorial Umberto Mirarchi con tornei di calcio, ospiti e corsi di primo soccorso

Alessandra Pazzanese
Umberto Mirarchi

Il ricordo di Umberto Mirarchi continua a vivere attraverso lo sport e l’impegno sociale. Il prossimo 10 maggio, il Palazzetto dello Sport di Matinella ospiterà la seconda edizione del memorial dedicato al giovane, un evento che si propone di trasformare il ricordo in un’occasione concreta di aggregazione per l’intera comunità.

Sport e partecipazione territoriale

Il cuore della manifestazione sarà il torneo di calcio a squadre, che vedrà la partecipazione di numerose realtà calcistiche locali. Tra i club che hanno confermato la propria presenza figurano l’Asd Atletico Albanella, il Picentia, la Sv Atletico Agropoli, il Campagna Ludisport, il Battipaglia Calcio, la Vigor Battipagliese, l’Asd Dribbling e i Soccer Friends. La competizione agonistica rappresenterà lo strumento principale per promuovere i valori della condivisione e della crescita collettiva, pilastri fondamentali dell’iniziativa.

Sicurezza e prevenzione al centro dell’evento

Oltre all’attività sportiva, il memorial si distingue per una forte impronta educativa. Il programma prevede infatti specifiche attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sessioni dedicate al primo soccorso. L’obiettivo degli organizzatori è fornire messaggi utili e competenze pratiche ai partecipanti, rendendo la giornata un momento di formazione civica oltre che di svago.

Ospiti e intrattenimento per le famiglie

Per garantire il coinvolgimento di tutte le fasce d’età, l’area dell’evento sarà attrezzata con animazione e gonfiabili per i più piccoli. L’atmosfera sarà arricchita dalla presenza di special guest come i Rittantico e il duo I Maturi, composto da Alessandro Marino e Pietro Storti. L’integrazione tra sport, musica e spettacolo punta a creare un ambiente partecipato dove, come sottolineato dagli organizzatori, l’appuntamento non sarà solo calcistico ma rappresenterà “un’occasione per ritrovarsi, sorridere e ricordare insieme”.

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