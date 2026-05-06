Cronaca

Dramma a Eboli: sessantacinquenne trovato senza vita nel rione Paterno

Tragedia nel rione Paterno ad Eboli: un uomo di 65 anni è stato trovato morto in casa dai carabinieri. Le prime indagini ipotizzano un decesso per malore

Redazione Infocilento
Carabinieri

Un drammatico ritrovamento ad Eboli nelle ultime ore. Il corpo senza vita di un uomo di 65 anni è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione situata nel rione Paterno. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione dei vicini di casa, insospettiti dal silenzio prolungato proveniente dall’appartamento dell’uomo, che viveva da solo.

L’intervento delle forze dell’ordine e i primi rilievi

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Eboli. I militari hanno effettuato i primi rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’evento e per mettere in sicurezza l’area. Del tragico evento è stato immediatamente informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, come da prassi in casi di decessi avvenuti in solitudine.

Gli accertamenti sulle cause del decesso

Insieme alle forze dell’ordine, è giunto sul posto il medico legale per procedere con l’esame esterno della salma. Secondo le prime valutazioni cliniche effettuate sul cadavere, non sarebbero emersi segni di violenza o elementi riconducibili a cause esterne. L’ipotesi più accreditata al momento è che il decesso sia sopraggiunto a causa di un improvviso malore che non ha lasciato scampo al sessantacinquenne.

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