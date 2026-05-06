L’Azalea della Ricerca AIRC torna in piazza per la Festa della Mamma: la mappa della solidarietà nel Cilento e Vallo di Diano

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, si rinnova il tradizionale e fondamentale appuntamento con L’Azalea della Ricerca. Il celebre fiore, diventato negli anni il simbolo universale della salute al femminile, sarà distribuito da migliaia di volontari in oltre 4.000 piazze italiane. L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro e vitale: raccogliere fondi per portare nuova linfa ai ricercatori impegnati quotidianamente nella lotta contro i tumori che colpiscono le donne.

Regalare l’Azalea rappresenta un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca scientifica, un impegno che Fondazione AIRC alimenta con continuità da oltre 60 anni con l’ambizioso traguardo di costruire un futuro libero dal cancro.

I numeri dell’emergenza e l’impatto della ricerca

I dati epidemiologici più recenti confermano quanto sia urgente mantenere alta l’attenzione e continuare a investire nella scienza. Nel 2025, in Italia, sono state stimate 179.800 nuove diagnosi di cancro nelle donne, evidenziando che circa una donna su tre viene colpita da una patologia oncologica nel corso della propria vita.

Tra le neoplasie più frequenti si registrano:

Tumore alla mammella

Tumore al colon-retto

Tumore al polmone

Melanoma

Tumore all’utero

Se da un lato la medicina ha compiuto passi da gigante – con una sopravvivenza delle pazienti a 5 anni dalla diagnosi cresciuta notevolmente negli anni, in particolare per il tumore al seno – dall’altro i ricercatori sottolineano che resta ancora molto da fare per garantire terapie efficaci a tutte le pazienti.

Dove trovare l’Azalea della Ricerca nei comuni del salernitano

La macchina della solidarietà si attiverà capillarmente sul territorio, presidiando numerose piazze del Cilento, del Vallo di Diano e della piana del Sele. Di seguito la mappa dei punti di distribuzione della provincia: