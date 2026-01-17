Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio: amici del Leone, giornata interessante per il lavoro. Pesci, avete grande empatia

Ecco cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
oroscopo

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 18 gennaio, una giornata che invita a fare chiarezza nei rapporti e a rimettere ordine nei progetti personali e professionali. Le stelle parlano di riflessione, ma anche di nuove opportunità per chi saprà coglierle con lucidità.

Ariete
Giornata dinamica, soprattutto sul lavoro. Attenzione alle parole di troppo nei rapporti personali: meglio contare fino a dieci prima di reagire.

Toro
Serve pazienza, specie in ambito familiare. In amore è il momento di chiarire una questione rimasta in sospeso.

Leggi anche:

Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio: Ariete, attenzione ai rapporti in sospeso. Vergine, stanchezza e dubbi si stanno allontanando

Gemelli
Buone occasioni di dialogo e confronto. Favoriti i contatti e le nuove idee, ma evita dispersioni di energia.

Cancro
Qualche tensione emotiva può farsi sentire. Prenditi del tempo per te e non forzare decisioni importanti.

Leone
Giornata interessante per il lavoro e per i progetti futuri. In amore torna la voglia di mettersi in gioco.

Vergine
Meglio procedere con cautela, soprattutto nelle questioni economiche. In serata possibile stanchezza mentale.

Bilancia
Le stelle favoriscono l’equilibrio e il dialogo. Buon momento per recuperare un rapporto o fare pace con qualcuno.

Scorpione
Determinazione e intuizione ti guidano. Attenzione però a non essere troppo rigido con chi ti sta vicino.

Sagittario
Desiderio di cambiamento e nuove prospettive. Giornata positiva per pianificare viaggi o nuovi obiettivi.

Capricorno
Impegni e responsabilità in primo piano. I risultati arrivano, ma serve ancora un po’ di pazienza.

Acquario
Creatività in aumento e idee originali. In amore potresti sentire il bisogno di maggiore libertà.

Pesci
Sensibilità accentuata, ma anche grande empatia. Ottimo momento per rafforzare i legami affettivi e familiari.

Condividi questo articolo
Articolo precedente “InfoCilento Bistrot”: ecco la ricetta della settimana a cura dello chef Francesco Mastrogiovanni
Nessun commento