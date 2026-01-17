Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio: amici del Leone, giornata interessante per il lavoro. Pesci, avete grande empatia

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 18 gennaio, una giornata che invita a fare chiarezza nei rapporti e a rimettere ordine nei progetti personali e professionali. Le stelle parlano di riflessione, ma anche di nuove opportunità per chi saprà coglierle con lucidità.
Ariete
Giornata dinamica, soprattutto sul lavoro. Attenzione alle parole di troppo nei rapporti personali: meglio contare fino a dieci prima di reagire.
Toro
Serve pazienza, specie in ambito familiare. In amore è il momento di chiarire una questione rimasta in sospeso.
Gemelli
Buone occasioni di dialogo e confronto. Favoriti i contatti e le nuove idee, ma evita dispersioni di energia.
Cancro
Qualche tensione emotiva può farsi sentire. Prenditi del tempo per te e non forzare decisioni importanti.
Leone
Giornata interessante per il lavoro e per i progetti futuri. In amore torna la voglia di mettersi in gioco.
Vergine
Meglio procedere con cautela, soprattutto nelle questioni economiche. In serata possibile stanchezza mentale.
Bilancia
Le stelle favoriscono l’equilibrio e il dialogo. Buon momento per recuperare un rapporto o fare pace con qualcuno.
Scorpione
Determinazione e intuizione ti guidano. Attenzione però a non essere troppo rigido con chi ti sta vicino.
Sagittario
Desiderio di cambiamento e nuove prospettive. Giornata positiva per pianificare viaggi o nuovi obiettivi.
Capricorno
Impegni e responsabilità in primo piano. I risultati arrivano, ma serve ancora un po’ di pazienza.
Acquario
Creatività in aumento e idee originali. In amore potresti sentire il bisogno di maggiore libertà.
Pesci
Sensibilità accentuata, ma anche grande empatia. Ottimo momento per rafforzare i legami affettivi e familiari.